Игрок футбольного клуба "Ростов" Тимофей Калачев получил тренерскую лицензию УЕФА категории "А", сообщается на сайте команды. Кроме того, обладателями лицензии стали главный тренер молодежного состава Михаил Осинов и тренер "Ростов-2003" Антон Рогочий.

Футбол Футбол ЛДПР выдвинула Лебедева на пост президента РФС Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Игоря Лебедева на выборах президента Российского футбольного союза (РФС).

Футбол Футбол Ареоля продлил контракт с «ПСЖ» до 2023 года Голкипер Альфонс Ареоля продолжит выступать за «ПСЖ». Французский вратарь продлил контракт на срок до лета 2023 года.

Футбол Футбол «Арсенал» осудил поведение фаната, бросившего бутылку в Алли Один из болельщиков "канониров" бросил пластиковую бутылку, которая попала в голову полузащитнику "шпор" Деле Алли.

Футбол Футбол Ф. Торрес: «Ювентусу» стоит опасаться «Атлетико» Если „Атлетико“ сыграет так, как умеет, и подойдёт к игре с должным менталитетом, то „Ювентусу“ стоит опасаться соперника.

Футбол Футбол «Барселона» договорилась с «Валенсией» о переходе Мурильо «Барселона» достигла договорённости с «Валенсией» о переходе в каталонский клуб защитника Джейсона Мурильо.

Футбол Футбол ФУТБОЛ-Россия осталась на 48-м месте в рейтинге ФИФА Россия, которая в 2018 году была страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу, впервые в истории вышла в четвертьфинал турнира, обыграв команду Испании, но не прошла в полуфинал, уступив сборной Хорватии.

Футбол Футбол «МЮ» выделит на зимние трансферы 55 млн евро Владельцы клуба предоставят норвежскому тренеру Уле-Гуннару Сульшеру, возглавившему накануне манкунианцев, порядка 55 миллионов евро.

Футбол Футбол Игроки «Томи» решили расторгнуть контракты в одностороннем порядке Согласно информации источника, несколько футболистов "Томи" решили подать заявления в Палату по разрешению споров РФС с целью расторгнуть контракты с клубом.

Футбол Футбол Деян Ловрен: «Надеюсь, нам удастся пройти весь сезон без поражений» Защитник Деян Ловрен заявил, что «Ливерпуль» может пройти весь сезон АПЛ без поражений.

Футбол Футбол Миятович объяснил, почему шансы Моуринью возглавить «Реал» высоки Бывший футболист мадридского «Реала» Предраг Миятович объяснил, почему шансы экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вернуться в испанский клуб высоки.

Футбол Футбол «Арсенал» открыт к январской продаже Озила Полузащитник "Арсенала" Месут Озил может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.