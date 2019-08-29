Футбол

Вестник КавказаВестник Кавказа«Карабах» прошел в групповой этап Лиги Европы

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" пробился в групповой этап Лиги Европы, обыграв в ответной встрече раунда плей-офф квалификации североирландский "Линфилд" со счетом 2:1. В составе "Карабаха" голы забили Хайме Ромеро (6-я минута) и Абделла Зубир (88-я).
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