У североирландского клуба точным ударом отличился Шейн Лейвери (90+3). Напомним, что первая встреча, которая состоялась в Белфасте, завершилась со счетом 3:2 в пользу Линфилда. Таким образом, Карабах по сумме двух встреч вышел в групповой этап Лиги Европы.

«Карабах» обыграл «Линфилд» и вышел в групповой этап Лиги Европы

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