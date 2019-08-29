Футбол
Советский спорт«Карабах» обыграл «Линфилд» и вышел в групповой этап Лиги Европы
У североирландского клуба точным ударом отличился Шейн Лейвери (90+3). Напомним, что первая встреча, которая состоялась в Белфасте, завершилась со счетом 3:2 в пользу Линфилда. Таким образом, Карабах по сумме двух встреч вышел в групповой этап Лиги Европы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Карабах» при судействе Иванова победил «Линфилд» и сыграет на групповой стадии Лиги Европы
Sport24.ruвчера в 14:02
Гурбанов: после того, как «Карабах» остался один, игроки стали испытывать давление
Sputnik Азербайджанвчера в 15:45
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:39, Вашингтон
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 00:17
Политика
Личная помощница Трампа ушла в отставку
Личная помощница американского президента Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку.
Известия вчера в 23:19
Автоспорт
Квят и Албон будут оштрафованы за замену силовых установок
ProstoProSport вчера в 09:09
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Инфорос вчера в 10:23
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
Экономика
«Ъ»: заемщикам могут разрешить выкупать собственные долги
Министерство экономического развития РФ предлагает обязать кредитора предлагать заемщику выкупить долг до его передачи третьим лицам, пишет «Коммерсант», ссылаясь на текст поправок к законам, которые подготовило ведомство.
Аргументы и Факты 00:28
Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости вчера в 21:25
Общество
Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
В будущем, с развитием искусственного интеллекта, люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю.
Ведомости вчера в 03:24
Происшествия
Невиновная американка получила $3 млн за 35 лет в тюрьме
В США жительница Невады провела 35 лет в тюрьме из-за ошибки. Об этом сообщает The Daily Mail.
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика
Дмитрий Разумков выбран новым спикером парламента Украины
Председателем Верховной рады нового созыва стал глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Экономика сегодня вчера в 08:46
Культура
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Политика
Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке
Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.
РБК 00:29
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Армия и оружие
США похвастались расширением возможностей ПРО Patriot
В рамках учений задействовали «объединенную систему боевого управления системами ПВО и ПРО армии США, а также радиолокаторы Sentinel и Patriot и перехватчик Patriot PAC-3».
Взгляд.ру вчера в 23:20
Армия и оружие
Пакистан заявил об испытаниях баллистической ракеты
«Пакистан успешно провел ночной учебный пуск надводной баллистической ракеты "Газнави", способной доставлять боеголовки нескольких типов до 290 км»,— сообщил представитель ВС страны генерал-майор Асиф Гафур в Twitter.
Коммерсантъ вчера в 04:29
Футбол
«Атлетик Б» — «Реал Сосьедад», 30 августа 2019, прогноз на матч Примеры
Анализ матча «Атлетик Б» — «Реал Сосьедад» (30.08.2019) Обе команды здорово начали сезон, после двух туров чемпионата Испании у них абсолютно идентичные показатели.
Чемпионат вчера в 12:03
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Футбол
«Локомотив» опубликовал расписание матчей в группе ЛЧ
Стало известно расписание матчей московского «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов.
Матч ТВ вчера в 16:54
Здоровье
Челябинская пара пока не сможет забрать своего младенца из Турции
Polit74.ru вчера в 09:15
Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия вчера в 08:22
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Футбол
Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла.
ТАСС вчера в 17:29
Армия и оружие
Израиль обвинил Иран в попытках выпускать в Ливане высокоточные ракеты
Израильские военные обвинили Иран и союзное ему движение "Хезболлах" в возобновлении после череды неудач попыток наладить производство ракет повышенной точности на территории Ливана.
РИА Новости вчера в 10:23
Футбол
Олег Кононов: «Надеюсь, вы увидите, какую команду мы строим»
Что касается игры, в первом тайме мы неплохо играли, могли забить, но пропустили две атаки соперника, и в итоге нам забили.
Спорт-Экспресс вчера в 16:45
Авто
В России предложили изменить начисление транспортного налога
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога.
Комсомольская правда вчера в 07:02
Политика
Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
RT на русском вчера в 10:04
Фигурное катание
Скончалась мать работающего с Тутберидзе хореографа
Газета.Ru вчера в 18:20