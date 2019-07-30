Футбол
«Карабах» вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионовВестник Кавказа 15:28
Голы в составе "Карабаха" забили Хайме Ромеро (12-я и 87-я минуты) и Аилтон (76-я). Напомним, встреча в Ирландии завершилась вничью со счетом 1:1. Таким образом, по сумме двух встреч в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов вышел "Карабах".
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