Футбол

«Карабах» вылетел из Лиги чемпионовМатч ТВ 14:29

АПОЕЛ обыграл «Карабах» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. В составе кипрской команды отличились Томас де Винченти, реализовавший пенальти, и Урош Матич. Отметим, что первая встреча между этими командами завершилась победой азербайджанского клуба 2:1.
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«Карабах» не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов

Советский спорт14:20

«Карабах» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв дома АПОЭЛу

Sport.ru15:00

«Карабах» проиграл АПОЭЛу на своём поле и вылетел из Лиги чемпионов

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«Карабах» вылетел из Лиги чемпионов

Матч ТВ14:29

«Карабах» вылетел из Лиги чемпионов

Sportbox.RU14:29

«Карабах» не смог пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов

Газета.Ru14:37

АПОЭЛ выбил «Карабах» из Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс14:20
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:51, Вашингтон
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Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
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Последняя бета-сборка WhatsApp для Android под версией 2.19.221 получила функцию защиты приложения с помощью отпечатка пальцев.
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Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Раунд плей-офф "Динамо" Загреб (Хорватия) — "Русенборг" (Норвегия) АПОЭЛ (Кипр) — "Аякс" (Голландия) ЛАСК (Австрия) — "Брюгге" (Бельгия) "Олимпиакос" (Греция) — "Краснодар" (Россия) ЧФР Клуж (Румыния) — "Славия" Прага (Чехия) "Янг Бойз" (Швейцария) — "Црвена Звезда" (Сербия) Первые матчи пройдут 20 – 21 августа, ответные — 27 – 28 августа.
Обновлено в 17:13
Происшествия

Под Нижним Новгородом тушат пожар на теплоходе «Святая Русь»

В Сибирском затоне под Нижним Новгородом загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь».
Обновлено в 10:00
Футбол

«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»

Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
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Офис Зеленского объяснил отставку Безсмертного

В офисе президента Украины Владимира Зеленского объяснили решение отстранить Романа Безсмертного от должности представителя Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 13:13
Футбол

Ракицкий опубликовал видео со словами Дзюбы о России и Украине

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба обратился к украинскому партнеру по команде Ярославу Ракицкому со словами об отношениях России и Украины, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:49
Культура

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено в 17:44
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Политика

Меркель подтвердила намерение уйти из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года.
Обновлено в 12:35
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Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками

Ранее Бузова разместила в инстаграме видео, на котором она облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с блокадниками.
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Nissan уменьшил ценники на иномарки Terrano, Qashqai и X-Trail

Обновлено в 10:46
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Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено 11 августа в 22:47
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак показал нежное фото с дочерью в Испании

Экс-супруг Ани Лорак показал в Instagram нежное фото с дочерью.
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Россия может попросить Украину направить в Крым воду из Днепра

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Японские ученые научились тормозить сперматозоиды с Х-хромосомой

Японские ученые придумали простой способ замедления сперматозоидов с Х-хромосомой путем избирательной активации рецепторов из семейства TLR.
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Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
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Политика

Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырех полос через год

Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию.
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Религия

Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста

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Лопырева выбрала для турецкого пляжа модный леопардовый купальник

В кадре Виктория позирует в леопардовом закрытом купальнике с глубоким декольте.
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Пять человек погибли в ДТП на Кубани

В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:05
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Facebook платил подрядчикам за прослушку аудиосообщений пользователей

Американская компания Facebook осуществляла выплаты сотням подрядчиков, прослушивавшим голосовые сообщения пользователей социальной сети.
Обновлено в 16:20
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Путин приехал на балет «Спартак» в Херсонесе

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Кино

Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС

Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 13:30
Экономика

Верховный суд разъяснил, когда банки не могут забрать ипотечное жилье

Согласно действующему законодательству за долги перед банком жилье может быть выставлено на торги при соблюдении двух условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки – не менее трех месяцев.
Обновлено в 07:30
Наука

Названы продукты, защищающие курильщиков от рака

Чтобы защитить свой организм от рака, курящим людям следует в обязательном порядке ввести в свой рацион ряд продуктов.
Обновлено в 17:03
Космос

Видео: испытания ракетного двигателя для космического корабля Orion

Основной ракетный двигатель для космического корабля Orion успешно прошел критические испытания, сообщает NASA на своем официальном сайте.
Обновлено вчера в 05:58
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Волгоградцам посоветовали, как выбрать хорошего стоматолога

У молодого стоматолога будут более «свежие» знания, а опытный специалист примет более взвешенное решение.
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