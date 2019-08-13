Футбол
«Карабах» вылетел из Лиги чемпионовМатч ТВ 14:29
АПОЕЛ обыграл «Карабах» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. В составе кипрской команды отличились Томас де Винченти, реализовавший пенальти, и Урош Матич. Отметим, что первая встреча между этими командами завершилась победой азербайджанского клуба 2:1.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:51, Вашингтон
Политика
Зеленский упростил получение украинского гражданства для россиян
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 05:27
Гаджеты
WhatsApp для Android получил защиту по сканеру отпечатков пальцев
Последняя бета-сборка WhatsApp для Android под версией 2.19.221 получила функцию защиты приложения с помощью отпечатка пальцев.
Обновлено в 15:19
Футбол
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Раунд плей-офф "Динамо" Загреб (Хорватия) — "Русенборг" (Норвегия) АПОЭЛ (Кипр) — "Аякс" (Голландия) ЛАСК (Австрия) — "Брюгге" (Бельгия) "Олимпиакос" (Греция) — "Краснодар" (Россия) ЧФР Клуж (Румыния) — "Славия" Прага (Чехия) "Янг Бойз" (Швейцария) — "Црвена Звезда" (Сербия) Первые матчи пройдут 20 – 21 августа, ответные — 27 – 28 августа.
Обновлено в 17:13
Происшествия
Под Нижним Новгородом тушат пожар на теплоходе «Святая Русь»
В Сибирском затоне под Нижним Новгородом загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь».
Обновлено в 10:00
Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено в 15:09
Политика
Офис Зеленского объяснил отставку Безсмертного
В офисе президента Украины Владимира Зеленского объяснили решение отстранить Романа Безсмертного от должности представителя Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 13:13
Футбол
Ракицкий опубликовал видео со словами Дзюбы о России и Украине
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба обратился к украинскому партнеру по команде Ярославу Ракицкому со словами об отношениях России и Украины, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:49
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено в 17:44
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Политика
Меркель подтвердила намерение уйти из политики
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес
Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками
Ранее Бузова разместила в инстаграме видео, на котором она облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с блокадниками.
Обновлено в 11:33
Авто
Nissan уменьшил ценники на иномарки Terrano, Qashqai и X-Trail
Обновлено в 10:46
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено 11 августа в 22:47
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал нежное фото с дочерью в Испании
Экс-супруг Ани Лорак показал в Instagram нежное фото с дочерью.
Обновлено в 09:59
Политика
Россия может попросить Украину направить в Крым воду из Днепра
Обновлено вчера в 10:48
Наука
Японские ученые научились тормозить сперматозоиды с Х-хромосомой
Японские ученые придумали простой способ замедления сперматозоидов с Х-хромосомой путем избирательной активации рецепторов из семейства TLR.
Обновлено в 14:00
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Политика
Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырех полос через год
Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию.
Обновлено в 17:01
Религия
Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Лопырева выбрала для турецкого пляжа модный леопардовый купальник
В кадре Виктория позирует в леопардовом закрытом купальнике с глубоким декольте.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Кубани
В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:05
Технологии
Facebook платил подрядчикам за прослушку аудиосообщений пользователей
Американская компания Facebook осуществляла выплаты сотням подрядчиков, прослушивавшим голосовые сообщения пользователей социальной сети.
Обновлено в 16:20
Культура
Путин приехал на балет «Спартак» в Херсонесе
Обновлено в 15:28
Кино
Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС
Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 13:30
Экономика
Верховный суд разъяснил, когда банки не могут забрать ипотечное жилье
Согласно действующему законодательству за долги перед банком жилье может быть выставлено на торги при соблюдении двух условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки – не менее трех месяцев.
Обновлено в 07:30
Наука
Названы продукты, защищающие курильщиков от рака
Чтобы защитить свой организм от рака, курящим людям следует в обязательном порядке ввести в свой рацион ряд продуктов.
Обновлено в 17:03
Космос
Видео: испытания ракетного двигателя для космического корабля Orion
Основной ракетный двигатель для космического корабля Orion успешно прошел критические испытания, сообщает NASA на своем официальном сайте.
Обновлено вчера в 05:58
Здоровье
Волгоградцам посоветовали, как выбрать хорошего стоматолога
У молодого стоматолога будут более «свежие» знания, а опытный специалист примет более взвешенное решение.
Обновлено в 15:48