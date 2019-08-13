Футбол
«Карабах» вылетел из Лиги чемпионовМатч ТВ вчера в 14:29
АПОЕЛ обыграл «Карабах» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. В составе кипрской команды отличились Томас де Винченти, реализовавший пенальти, и Урош Матич. Отметим, что первая встреча между этими командами завершилась победой азербайджанского клуба 2:1.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика
Политолог: Украина теряет возможности для экономического развития
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено 12 августа в 04:12
Экономика
Лесная отрасль все еще дает 1% ВВП в РФ, ситуация не меняется - Трутнев
Ситуация в лесной отрасли России пока не меняется, и ее объем в ВВП страны все еще составляет 1%, сообщил на совещании по теме лесной отрасли во Владивостоке вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Обновлено вчера в 21:55
Футбол
Смолов рассказал, кому послал воздушный поцелуй после гола «Уралу»
Обновлено вчера в 15:01
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Общество
Опера Сан-Франциско отменила концерт с участием Пласидо Доминго
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Футбол
Почему «Матч ТВ» не показывает матч «Краснодара» в Порту
Телеканал «Матч ТВ» в 22:00 мск объявил об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» буквально перед стартовым свистком.
Обновлено вчера в 16:11
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз некоторых моделей MacBook Pro
По данным издания, решение авиавластей США последовало после заявления компании Apple об отзыве части ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015-2017 годах.
Обновлено вчера в 23:13
Авто
Nissan снизил цены на кроссоверы Nissan Terrano, Qashqai и X-Trail
Обновлено вчера в 04:23
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Днем безоблачное небо увеличит прогрев воздуха до плюс 30-36 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов
В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге".
Обновлено вчера в 15:38
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Маленькие женщины» по роману Мэй Олкотт
В Сети появился первый трейлер новой экранизации романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины».
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
США отложили пошлины на товары из Китая до декабря
Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено вчера в 10:50
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Интернет
Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей
Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено вчера в 19:38
Общество
Россияне стали меньше жениться и разводиться
Падение количества разводов ведомство зафиксировало на Чукотке (33,9 процента), в Магаданской, Псковской, а также Саратовской областях (32,7 и 32,6 процента соответственно), пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Российские РЭБ «Красуха-4» убивают израильские F-35
Российские системы РЭБ «Красуха» убивают электронику израильских F-35.
Обновлено вчера в 21:11
Авто
Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» добрался до дилеров
Новый капотный грузовик «Садко Next» стал полноправным преемником культового ГАЗ-3308 «Садко».
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
На севере Японии охотники застрелили медведя, пришедшего в город
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Шахрин о своей позиции по скверу: «Я переоценил свой авторитет в Екатеринбурге»
Обновлено вчера в 16:07
Общество
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено вчера в 11:19
Здоровье
Врачи рассказали, сколько меда можно съесть без вреда здоровью
В свою очередь, Буеверов отметил, что опасным для здоровья является сочетание меда и алкоголя.
Обновлено вчера в 20:22
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем
Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
Обновлено вчера в 11:01
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима»
Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае из-за бушующего в Китае супертайфуна «Лекима».
Обновлено 11 августа в 01:26
Общество
В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимость
В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость.
Обновлено вчера в 05:51
Космос
Телескоп Хаббл запечатлел «странные светящиеся существа»
Фотографии NASA снабдило подписью: «Космический телескоп Hubble заснял пару странных светящихся существ, играющих на полученном изображении».
Обновлено вчера в 15:15
Экономика
Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за год
Американская компания Boeing в 2019 году поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Трамп снова пригрозил выходом США из ВТО
Президент Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если не улучшатся условия.
Обновлено вчера в 15:57