Футбол

«Карабах» вылетел из Лиги чемпионовМатч ТВ вчера в 14:29

АПОЕЛ обыграл «Карабах» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. В составе кипрской команды отличились Томас де Винченти, реализовавший пенальти, и Урош Матич. Отметим, что первая встреча между этими командами завершилась победой азербайджанского клуба 2:1.
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«Карабах» не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов

Советский спортвчера в 14:20

АПОЭЛ выбил «Карабах» из Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 14:20

«Карабах» не смог пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов

Газета.Ruвчера в 14:37

«Карабах» вылетел из Лиги чемпионов

Матч ТВвчера в 14:29

«Карабах» вылетел из Лиги чемпионов

Sportbox.RUвчера в 14:29

«Карабах» проиграл АПОЭЛу на своём поле и вылетел из Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 14:25

«Карабах» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв дома АПОЭЛу

Sport.ruвчера в 15:00
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика

Политолог: Украина теряет возможности для экономического развития

Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено 12 августа в 04:12
Экономика

Лесная отрасль все еще дает 1% ВВП в РФ, ситуация не меняется - Трутнев

Ситуация в лесной отрасли России пока не меняется, и ее объем в ВВП страны все еще составляет 1%, сообщил на совещании по теме лесной отрасли во Владивостоке вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Обновлено вчера в 21:55
Футбол

Смолов рассказал, кому послал воздушный поцелуй после гола «Уралу»

Обновлено вчера в 15:01
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Общество

Опера Сан-Франциско отменила концерт с участием Пласидо Доминго

Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Футбол

Почему «Матч ТВ» не показывает матч «Краснодара» в Порту

Телеканал «Матч ТВ» в 22:00 мск объявил об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» буквально перед стартовым свистком.
Обновлено вчера в 16:11
Гаджеты

Авиавласти США запретили провоз некоторых моделей MacBook Pro

По данным издания, решение авиавластей США последовало после заявления компании Apple об отзыве части ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015-2017 годах.
Обновлено вчера в 23:13
Авто

Nissan снизил цены на кроссоверы Nissan Terrano, Qashqai и X-Trail

Обновлено вчера в 04:23
Общество

В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

Днем безоблачное небо увеличит прогрев воздуха до плюс 30-36 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов

В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге".
Обновлено вчера в 15:38
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Маленькие женщины» по роману Мэй Олкотт

В Сети появился первый трейлер новой экранизации романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины».
Обновлено вчера в 13:31
Экономика

США отложили пошлины на товары из Китая до декабря

Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено вчера в 10:50
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Интернет

Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей

Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено вчера в 19:38
Общество

Россияне стали меньше жениться и разводиться

Падение количества разводов ведомство зафиксировало на Чукотке (33,9 процента), в Магаданской, Псковской, а также Саратовской областях (32,7 и 32,6 процента соответственно), пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие

Российские РЭБ «Красуха-4» убивают израильские F-35

Российские системы РЭБ «Красуха» убивают электронику израильских F-35.
Обновлено вчера в 21:11
Авто

Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» добрался до дилеров

Новый капотный грузовик «Садко Next» стал полноправным преемником культового ГАЗ-3308 «Садко».
Обновлено вчера в 09:01
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

На севере Японии охотники застрелили медведя, пришедшего в город

Обновлено вчера в 23:07
Общество

Шахрин о своей позиции по скверу: «Я переоценил свой авторитет в Екатеринбурге»

Обновлено вчера в 16:07
Общество

В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено вчера в 11:19
Здоровье

Врачи рассказали, сколько меда можно съесть без вреда здоровью

В свою очередь, Буеверов отметил, что опасным для здоровья является сочетание меда и алкоголя.
Обновлено вчера в 20:22
Шоу-бизнес

Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем

Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
Обновлено вчера в 11:01
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима»

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае из-за бушующего в Китае супертайфуна «Лекима».
Обновлено 11 августа в 01:26
Общество

В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимость

В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость.
Обновлено вчера в 05:51
Космос

Телескоп Хаббл запечатлел «странные светящиеся существа»

Фотографии NASA снабдило подписью: «Космический телескоп Hubble заснял пару странных светящихся существ, играющих на полученном изображении».
Обновлено вчера в 15:15
Экономика

Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за год

Американская компания Boeing в 2019 году поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

Трамп снова пригрозил выходом США из ВТО

Президент Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если не улучшатся условия.
Обновлено вчера в 15:57
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