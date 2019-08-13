Футбол
«Карабах» вылетел из Лиги чемпионовМатч ТВ 14:29
АПОЕЛ обыграл «Карабах» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. В составе кипрской команды отличились Томас де Винченти, реализовавший пенальти, и Урош Матич. Отметим, что первая встреча между этими командами завершилась победой азербайджанского клуба 2:1.
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Авто
На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика
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Обновлено в 15:42
Политика
Трамп допустил выход США из ВТО
США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если это потребуется, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 15:21
Экономика
В «Роскосмосе» объяснили суммы зарплат сотрудников
Напомним, в годовом отчете было указано, что средняя месячная зарплата 605 сотрудников госкорпорации составляет 396 тысяч рублей.
Обновлено в 18:00
Энергетика
Мировые цены на нефть вновь снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 13 августа, снижаются.
Обновлено в 01:09
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено в 14:52
Авто
Аэропорт «Гагарин» обзавелся официальным автоперевозчиком
У аэропорта «Гагарин» появился свой официальный автоперевозчик.
Обновлено в 07:42
Общество
В Японии за неделю от жары умерли 23 человека
По меньшей мере 23 человека умерли, еще почти 13 тыс. были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю.
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«Матч ТВ» не сумел организовать трансляцию матча «Порту» — «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ», владевший правами на показ ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, не сумел организовать трансляцию.
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Лингвисты Вятского госуниверситета нашли экстремизм в Ветхом завете
Доподлинно не известно, знали ли лингвисты, что исследуют цитаты из Библии, однако из их выводов следует: Ветхий завет содержит экстремисткие материалы.
Обновлено в 18:20
Здоровье
Врачи предупредили об опасностях четырехдневной рабочей недели
Четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:08
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем
Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
Обновлено в 11:01
Интернет
Facebook расшифровывала аудиосообщения пользователей
Компания Facebook привлекала сотни подрядчиков, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений пользователей социальной сети, сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 19:59
Происшествия
Жителей архангельской Нёноксы предупредили об эвакуации
Обновлено в 07:51
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
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Обновлено в 16:33
Экономика
Шувалов предложил использовать средства ФНБ на благоустройство городов
ВЭБ предложил направить деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты благоустройства городов, заявил премьер-министру Дмитрию Медведеву глава госкорпорации Игорь Шувалов.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 16:41
Экономика
ЦБ отметил потерю 500 тыс. предпенсионеров на рынке труда
По данным Росстата, в случае с предпенсионерами рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), а с "молодыми" пенсионерами — 129 тыс. По словам экономистов ЦБ, это в основном связано с изменением возрастной структуры российских граждан за счет снижения численности людей этих возрастных категорий.
Обновлено в 15:10
Общество
Украинская компания претендует на «Турецкий поток» в Болгарии
Консорциум с участием украинской компании предложил выполнить болгарский проект за $ 210 млн, превысив тем самым установленную планку, и, очевидно, уступит другому консорциуму — DZZD FERROSTAAL BALKANGAZ.
Обновлено в 06:02
Политика
Киев разработал план «Б» на случай, если РФ прекратит транзит газа
Киев разработал план «Б» на случай, если Россия сократит транзит газа в Европу.
Обновлено в 08:36