Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" одержал разгромную победу над ирландским "Дандолком" со счетом 3:0 в рамках ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает Sputnik Азербайджан. Уже на первой минуте "Карабах" имел возможность открыть счет в матче.

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