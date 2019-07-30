Футбол

«Карабах» разгромил ирландцев и вышел в следующий этап Лиги чемпионовМосква-Баку.ru вчера в 15:15

Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» обыграл на бакинском стадионе «Далга Арена» ирландский «Дандолком» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Карабах» обыграл ирландцев со счетом 3:0 победил чемпион Азербайджана.
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«Карабах» вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, БАТЭ — нет

Sport24.ruвчера в 14:58

Лига чемпионов. БАТЭ проиграл «Русенборгу», «Карабах» разгромил «Дандолк»

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Все про Спорт ру30 июля в 08:05

«Карабах» обыграл «Дандолк» и пробился в следующий раунд отборочного турнира Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 14:56

«Карабах» разгромил «Дандолк» и пробился в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

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Гурбан Гурбанов: футболисты «Карабаха» показали, на что способны

Sputnik Азербайджанвчера в 16:32

БАТЭ вылетел из Лиги чемпионов, «Карабах» вышел в 3-й раунд отбора

ProstoProSportвчера в 14:56
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 03:13, Ашберн
Общество

В Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарами

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Клинским работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии

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Культура

Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube

Обновлено вчера в 12:33
Армия и оружие

Минобороны России протестировало «военный интернет»

Необычные учения, к которым было привлечено более 4,5 тыс. военнослужащих, а для создания беспроводной сети использовали более 1,5 тыс. современных средств связи, были проведены в Центральном военного округе.
Обновлено в 02:43
Политика

В МЧС назвали причину распространения лесных пожаров в Сибири

Лесные пожары в Сибири распространяются на большой площади в связи недостаточностью предпринятых мер по ликвидации очагов возгораний, заявил заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин.
Обновлено в 02:36
Политика

В Малайзии призвали прекратить обвинения против РФ по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал отказаться от обвинений в адрес России по поводу крушения Boeing MH17.
Обновлено вчера в 14:45
Политика

Путин и Трамп провели телефонные переговоры

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщили в Кремле. Беседа состоялась по инициативе американской стороны.
Обновлено вчера в 16:33
Единоборства

Бетербиев и Гвоздик проведут бой в Филадельфии

«Бой Бетербиев – Гвоздик пройдет в Филадельфии», – цитирует Арума ТАСС. 34-летний Бетербиев является чемпионом мира по версии IBF.
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Похоже, 27 августа Hunt: Showdown выйдет в Epic Games Store

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Происшествия

Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
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Общество

Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря

Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
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Происшествия

На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

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Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.
Обновлено в 01:45
Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия

Четыре человека погибли в результате взрыва на шахте в Китае

Обновлено в 00:29
Путешествия

На пляжи Сардинии вернули десять тонн украденного песка

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Общество

«Ведомости»: полигон «Ядрово» купила компания племянника главы ФСБ

ООО «Весна» купило 75% акций оператора мусорного полигона под Волоколамском ООО «Ядрово», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя «Весны» и бывшего владельца акций ООО ЦМПТ.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
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Универсал Porsche Panamera Sport Turismo заметили на тестах

Фотошпионы словили на тестировании обновленную модель Porsche Panamera под названием Panamera Sport Turismo.
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Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину

Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает вину.
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Единоборства

Порье: не чувствую шумихи вокруг боя с Нурмагомедовым

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье заявил, что ему нравится отсутствие большого внимания к его поединку против обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
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На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов

Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.
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Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача

В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
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Участник группы Rammstein назвал Горбачева героем

Участник музыкального коллектива Rammstein, клавишник Кристиан Флаке Лоренц заявил, что он считает Михаила Горбачева героем.
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Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию

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В Омской области человек погиб в ДТП

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Госдеп США продлил ограничения по ядерной программе Ирана

Соединённые Штаты продлили ограничительные меры на ядерную программу Ирана, которые позволят снизить возможности Тегерана по созданию ядерного оружия, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.
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Транспорт

ГИБДД показала местоположение всех камер на дорогах

Российская ГИБДД запустила бета-тестирование раздела, в котором сообщаются все сведения о камерах фото- и видеофиксации нарушений на дорогах.
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