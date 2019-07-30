Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» обыграл на бакинском стадионе «Далга Арена» ирландский «Дандолком» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Карабах» обыграл ирландцев со счетом 3:0 победил чемпион Азербайджана.

«Карабах» разгромил ирландцев и вышел в следующий этап Лиги чемпионов

Все про Спорт ру

Общество В Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарами Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко прокомментировал ситуацию с охватившими леса России пожарами.

Экономика Клинским работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии Как сообщили в Пенсионном Фонде РФ по г. Клин, в августе каждый год работающим пенсионерам в беззаявительном порядке производится перерасчет пенсии по страховым взносам, уплаченным работодателями в прошлом году.

Армия и оружие Минобороны России протестировало «военный интернет» Необычные учения, к которым было привлечено более 4,5 тыс. военнослужащих, а для создания беспроводной сети использовали более 1,5 тыс. современных средств связи, были проведены в Центральном военного округе.

Политика В МЧС назвали причину распространения лесных пожаров в Сибири Лесные пожары в Сибири распространяются на большой площади в связи недостаточностью предпринятых мер по ликвидации очагов возгораний, заявил заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин.

Политика В Малайзии призвали прекратить обвинения против РФ по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал отказаться от обвинений в адрес России по поводу крушения Boeing MH17.

Политика Путин и Трамп провели телефонные переговоры Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщили в Кремле. Беседа состоялась по инициативе американской стороны.

Единоборства Бетербиев и Гвоздик проведут бой в Филадельфии «Бой Бетербиев – Гвоздик пройдет в Филадельфии», – цитирует Арума ТАСС. 34-летний Бетербиев является чемпионом мира по версии IBF.

Происшествия Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.

Общество Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.

Общество Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.

Политика Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.

Общество «Ведомости»: полигон «Ядрово» купила компания племянника главы ФСБ ООО «Весна» купило 75% акций оператора мусорного полигона под Волоколамском ООО «Ядрово», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя «Весны» и бывшего владельца акций ООО ЦМПТ.

Происшествия Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек 80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.

Авто Универсал Porsche Panamera Sport Turismo заметили на тестах Фотошпионы словили на тестировании обновленную модель Porsche Panamera под названием Panamera Sport Turismo.

Происшествия Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает вину.

Единоборства Порье: не чувствую шумихи вокруг боя с Нурмагомедовым Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье заявил, что ему нравится отсутствие большого внимания к его поединку против обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Политика На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.

Общество Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.

Музыка Участник группы Rammstein назвал Горбачева героем Участник музыкального коллектива Rammstein, клавишник Кристиан Флаке Лоренц заявил, что он считает Михаила Горбачева героем.

Политика Госдеп США продлил ограничения по ядерной программе Ирана Соединённые Штаты продлили ограничительные меры на ядерную программу Ирана, которые позволят снизить возможности Тегерана по созданию ядерного оружия, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.