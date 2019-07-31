Футбол
«Карабах» разгромил ирландцев и вышел в следующий этап Лиги чемпионовМосква-Баку.ru вчера в 15:15
Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» обыграл на бакинском стадионе «Далга Арена» ирландский «Дандолком» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Карабах» обыграл ирландцев со счетом 3:0 победил чемпион Азербайджана.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Карабах» разгромил «Дандолк» и пробился в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
Советский спортвчера в 14:53
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 00:13, Ашберн
Общество
Упрощен порядок сделок с недвижимостью
31 июля вступают в силу поправки, внесенные в закон «О государственной регистрации недвижимости».
Обновлено 30 июля в 05:30
Политика
Контактная группа согласовала план ремонта моста в Станице Луганская
Контактная группа по Украине согласовала дорожную карту ремонта моста в Станице Луганская, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
Обновлено вчера в 11:28
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
Обновлено вчера в 05:19
Экономика
В России объявили ипотечные каникулы
Ипотечные каникулы продолжительностью до полугода предоставляются заемщику по его просьбе.
Обновлено вчера в 02:26
Здоровье
Гибель десятков россиян на курортах Турции признали нормой
По словам дипломата, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Кино
Александр Петров, Владимир Машков и Светлана Ходченкова расправляются с врагами в трейлере «Героя»
Обновлено вчера в 22:42
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено 30 июля в 01:24
Гаджеты
Грядущий iPhone получит поддержку Apple Pencil
Помимо поддержки стилуса в прогнозе Citi Research говорится о том, что новые смартфоны Apple получат более емкие аккумуляторы, тройную основную камеру в двух старших моделях и сдвоенную камеру у преемника iPhone XR.
Обновлено в 00:02
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
В Нижнем Новгороде арестована мать, избивавшая сына хоккейной клюшкой
Суд в Нижнем Новгороде арестовал на два месяца мать двоих детей Майю Майер, которая, по версии следствия, избивала своего 12-летнего сына хоккейной клюшкой.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.
Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие
Самолеты Минобороны прибыли в Красноярск для тушения лесных пожаров
Экипажи самолетов Ил-76 Минобороны РФ прилетели в Красноярск для тушения лесных пожаров, технику уже начали готовить к предстоящим вылетам, сообщили в ведомстве.
Обновлено вчера в 23:21
Технологии
Вероника Горячева о превращении бесплатных услуг в платные
Вероника Горячева о превращении бесплатных услуг в платные "Позитивный" опыт операторов связи, практикующих принудительное подключение платных услуг с недолгим льготным периодом, для отказа от которых нужны действия со стороны абонента, перенимают банкиры.
Обновлено вчера в 18:22
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено вчера в 18:35
Футбол
«Копенгаген» и «Марибор» пробились в третий квалификационный раунд ЛЧ
«Копенгаген» одержал победу над «Нью-Сейнтсом» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 15:54
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:33
Общество
В Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарами
Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко прокомментировал ситуацию с охватившими леса России пожарами.
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 15:43
Здоровье
Врач рассказала о норме потребления арбузов в день
Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Участники дебатов Демократической партии США бросают вызов Трампу
Сандерс предложил "бросить вызов расизму и сексизму Трампа, объединившись в беспрецедентном по своему масштабу движении, которое не только победит Трампа, но и трансформирует экономику и систему управления" США.
Обновлено 30 июля в 21:23
Космос
«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»
Разработка робота для помощи космонавтам в открытом космосе по проекту "Косморобот" приостановлена из-за секвестра бюджета "Роскосмоса", в ближайшее время работы не возобновятся, рассказали РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено вчера в 20:06
Культура
Арка Главного входа ВДНХ станет экраном для видеопроекционного шоу
Всего планируют показать 15 коротких сюжетов.
Обновлено вчера в 09:12
Авто
Объявили российские цены на новый Suzuki Jimny
Suzuki Jimny четвертого поколения, российская премьера которого состоится только 1 августа, оценили минимум в 1 359 000 рублей.
Обновлено 29 июля в 04:54
Футбол
«Реал» дважды пытался подписать капитана «Барселоны»
Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль отметил, что имел вариант перехода в «Реал».
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске
Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:17
Общество
Предполагаемая любовница Шойгу заработала миллиарды на контрактах с Минобороны
Журналисты выяснили, что стюардесса Елена Шебунова, которую называют предполагаемой любовницей министра обороны РФ Сергея Шойгу, заработала миллиарды рублей на контрактах с МЧС и Минобороны.
Обновлено вчера в 07:48
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.
Обновлено вчера в 14:42