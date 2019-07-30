Голы в составе "Карабаха" забили Хайме Ромеро (12-я и 87-я минуты) и Аилтон (76-я). Напомним, встреча в Ирландии завершилась вничью со счетом 1:1. Таким образом, по сумме двух встреч в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов вышел "Карабах".

Все про Спорт ру

Армия и оружие Минобороны в полтора раза поднимет оклады ряду категорий контрактников 5 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия силовиков и военных с учетом уровня инфляции.

Экономика С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.

Общество Алибасов намерен отсудить за отравление 100 млн рублей Знаменитость намерен отсудить 100 миллионов рублей. В эту сумму входит компенсация за моральный вред, а также ущерб, причинённый здоровью.

Кино Питт и Ди Каприо могут стать номинантами на «Оскар» Отмечается, что Брэд Питт может сам выдвинуть свою кандидатуру на получение «Оскара» за лучшую роль второго плана, поскольку многие считают, что ведущим актером в картине является именно он.

Политика МИД РФ показал ход расследования убийства журналистов России в ЦАР Российский МИД рассказал о ходе расследования убийства журналистов страны в ЦАР. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Общество Число невыездных россиян увеличилось почти на 1 млн с начала 2019 года Если на начало года в России из-за долгов был запрещен выезд за границу 2,6 млн человек, то к 1 июля число невыездных должников выросло до 3,58 млн, говорится в материалах ФССП.

Наука Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.

Здоровье Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.

Происшествия Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.

Авто Suzuki назвала стоимость нового Jimny Компания Suzuki объявила стартовую цену на внедорожник Jimny нового поколения.

Наука Обнаружены кишечные бактерии, помогающие похудеть Ученые из США обнаружили уникальные кишечные бактерии, которые могут помочь перестать набирать лишний вес.

Армия и оружие Турцию лишили истребителей F-35 из-за требований Израиля Согласно информации, представленной израильским изданием «The Times of Israel», причиной, по которой Турцию лишили истребителей пятого поколения F-35, стало лоббирование данного вопроса израильской стороной.

Общество Финляндия ужесточит требования к визам для россиян В министерстве иностранных дел Финляндии выразили надежду, что после введения с 1 сентября новых требований к документам при подаче на финскую шенгенскую визу количество заявлений от россиян не уменьшится.

Политика Роскомнадзор даст «зеркальный» ответ на действия против российских СМИ Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.

Гаджеты Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.