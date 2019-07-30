Футбол

«Карабах» разгромил ирландцев и вышел в следующий этап Лиги чемпионовМосква-Баку.ru вчера в 15:15

Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» обыграл на бакинском стадионе «Далга Арена» ирландский «Дандолком» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Карабах» обыграл ирландцев со счетом 3:0 победил чемпион Азербайджана.
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БАТЭ вылетел из Лиги чемпионов, «Карабах» вышел в 3-й раунд отбора

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«Карабах» разгромил ирландцев и вышел в следующий этап Лиги чемпионов

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Лига чемпионов. БАТЭ проиграл «Русенборгу», «Карабах» разгромил «Дандолк»

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«Карабах» разгромил «Дандолк» и пробился в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

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«Карабах» — «Дандолк»: какой выбор сделать?

Все про Спорт ру30 июля в 08:05
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 06:17, Ашберн
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Более 140 000 коррупционных правонарушений выявили с начала года

Согласно материалам открытого интерактивного форума «Вместе против коррупции», в 2017 году в стране выявили 245 635 коррупционных нарушений, в 2018-ом – 231 115, с начала 2019-го – 140 379, передаёт РИА Новости.
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Серия мультфильма «Маша и медведь» набрала свыше 4 млрд просмотров

Серия «Маша плюс каша» мультсериала «Маша и Медведь» набрала более четырех миллиардов просмотров на YouTube, рассказали в пресс-службе проекта.
Обновлено вчера в 10:54
Гаджеты

На смартфонах Huawei российская ОС «Аврора» появится к концу года

Уже не для кого не секрет, что в смартфонах китайской компании может появиться отечественная операционная система.
Обновлено вчера в 14:20
Кино

Питт и ДиКаприо будут выдвинуты на «Оскар» в разных номинациях

Обновлено в 03:31
Происшествия

Мужчина с мечом убил оппонента на людной улице в Германии

В Германии мужчина убил мечом своего знакомого на людной улице. Об этом сообщили в штаб-квартире полиции Штутгарта.
Обновлено в 05:50
Политика

В МЧС назвали причину распространения лесных пожаров в Сибири

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Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:27
Политика

Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»

Обновлено в 02:57
Армия и оружие

На Балтике начались масштабные учения ВМФ РФ «Океанский щит — 2019»

Обновлено в 04:22
Футбол

«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»

Обновлено вчера в 05:58
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране

Обновлено вчера в 21:22
Политика

Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17

Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика

Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ

Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Армия и оружие

Минобороны поднимет в 1,5 раза оклады некоторым контрактникам

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ряд категорий контрактников с 1 сентября будет получать ежемесячную надбавку к денежному содержанию с размере 50%.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Общество

В Сибири искусственно вызовут дожди для борьбы с лесными пожарами

Специалисты «Авиалесоохраны» начали искусственно вызывать дожди в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми

Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Водонаева обвинила россиян в злости

Ранее телеведущая рассказывала о своих проблемах при перелете из России в Лос-Анджелес.
Обновлено в 03:25
Путешествия

Правительство Шри-Ланки ввело бесплатные визы для россиян

Власти Шри-Ланки с 1 августа ввели бесплатную визу для туристов из России и других стран.
Обновлено в 04:20
Здоровье

Медики назвали три напитка, полезные при диабете

Медики назвали три напитка, полезные для людей с диабетом.
Обновлено вчера в 22:02
Общество

Собянин рассказал об этапах возрождения ВДНХ

"С территории Выставки вывезли больше 100 палаток с шашлыками, шаурмой и прочим сомнительным общепитом, а также множество рекламных тумб, щитов и других конструкций, которыми были заставлены аллеи", – отметил Собянин, напомнив, что в июле 2014 года из Парка Горького на ВДНХ перевезли макет орбитального корабля "Буран".
Обновлено в 05:49
Общество

ВЦИОМ назвал лучших работодателей России

В тройку лучших работодателей вошли компании "Газпром", "Российские железные дороги" (РЖД) и "Роснефть", свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 17:35
Общество

Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Баскетбол

Ланге уйдет с поста главного тренера женской сборной России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил о том, что Олаф Ланге покинет пост главного тренера женской сборной России.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

Виталина Цымбалюк-Романовская угрожает бывшей пассии Прохора Шаляпина

Бывшая пассия артиста Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева, недавно родившая сына, пожаловалась на неадекватное поведение его новой возлюбленной, украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которая якобы угрожала ей расправой.
Обновлено в 00:59
Политика

Директором пресс-службы правительства РФ назначена Екатерина Осадчая

Новым директором департамента пресс-службы и информации правительства РФ назначена Екатерина Осадчая.
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Происшествия

Актрису Инну Чурикову выписали из больницы

Актриса Инна Чурикова выписана из НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС.
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Ирландский футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Лаут. Самый титулованный не столичный клуб Ирландии: десятикратный Чемпион Ирландии, девятикратный Обладатель Кубка страны. Основан в сентябре 1903 года. Традиционные цвета - белый и чёрный.
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