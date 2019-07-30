Футбол
«Карабах» разгромил ирландцев и вышел в следующий этап Лиги чемпионовМосква-Баку.ru вчера в 15:15
Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» обыграл на бакинском стадионе «Далга Арена» ирландский «Дандолком» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Карабах» обыграл ирландцев со счетом 3:0 победил чемпион Азербайджана.
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«Карабах» разгромил «Дандолк» и пробился в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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