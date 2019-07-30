Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» обыграл на бакинском стадионе «Далга Арена» ирландский «Дандолком» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Карабах» обыграл ирландцев со счетом 3:0 победил чемпион Азербайджана.

«Карабах» разгромил ирландцев и вышел в следующий этап Лиги чемпионов

Все про Спорт ру

Общество Более 140 000 коррупционных правонарушений выявили с начала года Согласно материалам открытого интерактивного форума «Вместе против коррупции», в 2017 году в стране выявили 245 635 коррупционных нарушений, в 2018-ом – 231 115, с начала 2019-го – 140 379, передаёт РИА Новости.

Культура Серия мультфильма «Маша и медведь» набрала свыше 4 млрд просмотров Серия «Маша плюс каша» мультсериала «Маша и Медведь» набрала более четырех миллиардов просмотров на YouTube, рассказали в пресс-службе проекта.

Гаджеты На смартфонах Huawei российская ОС «Аврора» появится к концу года Уже не для кого не секрет, что в смартфонах китайской компании может появиться отечественная операционная система.

Происшествия Мужчина с мечом убил оппонента на людной улице в Германии В Германии мужчина убил мечом своего знакомого на людной улице. Об этом сообщили в штаб-квартире полиции Штутгарта.

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Происшествия Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают пенсии Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.

Политика Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17 Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы.

Экономика Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.

Армия и оружие Минобороны поднимет в 1,5 раза оклады некоторым контрактникам Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ряд категорий контрактников с 1 сентября будет получать ежемесячную надбавку к денежному содержанию с размере 50%.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Общество В Сибири искусственно вызовут дожди для борьбы с лесными пожарами Специалисты «Авиалесоохраны» начали искусственно вызывать дожди в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами.

Шоу-бизнес Водонаева обвинила россиян в злости Ранее телеведущая рассказывала о своих проблемах при перелете из России в Лос-Анджелес.

Путешествия Правительство Шри-Ланки ввело бесплатные визы для россиян Власти Шри-Ланки с 1 августа ввели бесплатную визу для туристов из России и других стран.

Общество Собянин рассказал об этапах возрождения ВДНХ "С территории Выставки вывезли больше 100 палаток с шашлыками, шаурмой и прочим сомнительным общепитом, а также множество рекламных тумб, щитов и других конструкций, которыми были заставлены аллеи", – отметил Собянин, напомнив, что в июле 2014 года из Парка Горького на ВДНХ перевезли макет орбитального корабля "Буран".

Общество ВЦИОМ назвал лучших работодателей России В тройку лучших работодателей вошли компании "Газпром", "Российские железные дороги" (РЖД) и "Роснефть", свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Общество Школьная задача по математике вызвала споры в Сети Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.

Баскетбол Ланге уйдет с поста главного тренера женской сборной России Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил о том, что Олаф Ланге покинет пост главного тренера женской сборной России.

Шоу-бизнес Виталина Цымбалюк-Романовская угрожает бывшей пассии Прохора Шаляпина Бывшая пассия артиста Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева, недавно родившая сына, пожаловалась на неадекватное поведение его новой возлюбленной, украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которая якобы угрожала ей расправой.

Политика Директором пресс-службы правительства РФ назначена Екатерина Осадчая Новым директором департамента пресс-службы и информации правительства РФ назначена Екатерина Осадчая.