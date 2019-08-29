Футбол

Вестник КавказаВестник Кавказа«Карабах» прошел в групповой этап Лиги Европы

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" пробился в групповой этап Лиги Европы, обыграв в ответной встрече раунда плей-офф квалификации североирландский "Линфилд" со счетом 2:1. В составе "Карабаха" голы забили Хайме Ромеро (6-я минута) и Абделла Зубир (88-я).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Карабах» при судействе Иванова победил «Линфилд» и сыграет на групповой стадии Лиги Европы

Sport24.ru14:02

«Карабах» вышел в групповой этап Лиги Европы, обыграв «Линфилд»

Чемпионат13:53

«Карабах» обыграл «Линфилд» и вышел в групповой этап Лиги Европы

Советский спорт13:54

«Карабах» вышел в групповой этап Лиги Европы

РИА Новости14:29

«Карабах» вышел в групповой турнир Лиги Европы

Матч ТВ14:21

«Карабах» вышел в групповой турнир Лиги Европы

Sportbox.RU14:21

«Карабах» вышел в групповой этап Лиги Европы

Спорт-Экспресс13:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:25, Вашингтон
Политика

Аваков останется на посту главы МВД Украины

Глава МВД Украины Арсен Аваков в новом составе правительства сохранит свой пост, сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 07:04
Происшествия

Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов

Ореанда-Новости 01:45
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Космос

Новейший китайский спутник сломался сразу после запуска

РИА Новости 14:02
Футбол

Сёмин заявил, что хочет взять реванш у Симеоне в ЛЧ

В прошлом сезоне «Локомотив» и «Атлетико» встретились в 1/8 финала Лиги Европы, тогда подопечные Сёмина по сумме двух матчей проиграли команде Симеоне со счётом 1:8.
RT на русском 14:19
Футбол

Спартак — Брага 1:2

Футболисты московского «Спартака» проиграли португальской «Браге» в ответном матче квалификационного раунда play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ 15:11
Транспорт

Всю рекламу из общественного транспорта Петербурга уберут в 2020 году

Чиновник отметил, что петербуржцам предлагают выбрать цвет транспорта.
Gazeta.SPb 13:35
Авто

Renault Arkana появился в российском каршеринге

Как отмечает директор по корпоративным продажам Renault Россия Надежда Фролова, появление Renault Arkana в автопарке компании «Аренда Авто» поможет быстрее познакомить потенциальных клиентов с новым купе-кроссовером в разных регионах России.
Автостат 07:43
Шоу-бизнес

Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева

8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Футбол

«Карпаты» разорвали контракт с Мендесом, избившим одноклубника

Львовские "Карпаты" разорвали контракт с футболистом команды уругвайцем Кевином Мендесом, избившим одноклубника, сообщается на официальном сайте украинского клуба.
РИА Новости 11:16
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова не смогла победить наркотическую зависимость

Курсы реабилитации и новые контракты не смогли избавить 20-летнюю модель от пагубной зависимости.
StarHit.ru 10:30
Футбол

Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Sportbox.RU 13:23
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика

Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе

Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.
Газета.Ru 14:25
Экономика

Forbes опубликовал список богатейших российских семей

Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС вчера в 04:30
Политика

Ученый рассказал, почему Гитлер не смог создать ядерную бомбу

Ученый-физик советник директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский рассказал о причинах, которые не позволили нацисткой Германии получить ядерные технологии.
Московский Комсомолец 02:44
Кино

Актер Александр Числов умер в 54 года

Известия 05:13
Армия и оружие

В ДНР заявили об издевательствах силовиков над пленным ополченцем

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об издевательствах со стороны украинских силовиков над пленным ополченцем.
РИА Новости 15:03
Политика

Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Армия и оружие

США оставят в Афганистане 8,6 тыс. военных после соглашения с талибами

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Афганистане после соглашения с талибами останутся 8,6 тыс. американских военнослужащих.
Известия 10:34
Кино

Стала известна дата премьеры «Ведьмака» от Netflix

Главную роль в сериале исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселенной DC в образе Супермена.
Piter.tv 11:32
Футбол

Нападающий «Атлетико» Мората получил травму колена

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората получил травму колена во время тренировки. Об этом сообщается на сайте клуба.
REGNUM 08:41
Происшествия

Очевидцы сообщили о массовой драке со стрельбой в московском парке

В Марьинском парке Москвы произошла массовая драка со стрельбой.
Известия 13:23
Политика

Съеденное Путиным мороженое попало в тройку самых популярных

Сервис Rate&Goods составил список самых популярных в РФ марок мороженого на основании более чем 24 500 оценок и 34 000 отзывов, оставленных примерно 11 тыс. пользователей приложения.
News.ru 11:59
Футбол

Определились участники группового этапа Лиги чемпионов

Определились участники группового этапа Лиги чемпионов Стали известны все участники ежегодного международного турнира по футболу Лига чемпионов УЕФА 2019/20.
vtomske.ru 00:50
Происшествия

Жителей дома в Москве эвакуировали из-за гранаты

Вести.Ru 14:44
Политика

Пентагон выступил за продолжение военной помощи Украине

Пентагон считает необходимым продолжать оказывать военную помощь Украине.
Lenta.ru 14:03
Кино

Скончался французский актер Мишель Омон

Французский актер Мишель Омон скончался в ночь с 28 на 29 августа. Артист театра и кино ушел из жизни в возрасте 82-х лет.
Политическая Экспертиза 14:45
Экономика

Объем теневой экономики в России составил более 12% ВВП

Объем ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) составил 12,7% ВВП в 2017 году, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Коммерсантъ 02:03
Общество

Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% продавцов шаурмы в Москве

Ведомости 12:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Линфилд
Британский футбольный клуб
Североирландский футбольный клуб из Белфаста. Основан в 1886 году. Домашние матчи проводит на арене «Виндзор Парк», также являющегося стадионом национальной сборной. Самый титулованный футбольный клуб Северной Ирландии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное