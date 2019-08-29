Футбол
Вестник Кавказа«Карабах» прошел в групповой этап Лиги Европы
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" пробился в групповой этап Лиги Европы, обыграв в ответной встрече раунда плей-офф квалификации североирландский "Линфилд" со счетом 2:1. В составе "Карабаха" голы забили Хайме Ромеро (6-я минута) и Абделла Зубир (88-я).
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Глава МВД Украины Арсен Аваков в новом составе правительства сохранит свой пост, сообщают украинские СМИ.
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Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.
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Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
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Ученый рассказал, почему Гитлер не смог создать ядерную бомбу
Ученый-физик советник директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский рассказал о причинах, которые не позволили нацисткой Германии получить ядерные технологии.
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Актер Александр Числов умер в 54 года
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В ДНР заявили об издевательствах силовиков над пленным ополченцем
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об издевательствах со стороны украинских силовиков над пленным ополченцем.
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Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
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Армия и оружие
США оставят в Афганистане 8,6 тыс. военных после соглашения с талибами
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Афганистане после соглашения с талибами останутся 8,6 тыс. американских военнослужащих.
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Стала известна дата премьеры «Ведьмака» от Netflix
Главную роль в сериале исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселенной DC в образе Супермена.
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Съеденное Путиным мороженое попало в тройку самых популярных
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Определились участники группового этапа Лиги чемпионов
Определились участники группового этапа Лиги чемпионов Стали известны все участники ежегодного международного турнира по футболу Лига чемпионов УЕФА 2019/20.
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Пентагон выступил за продолжение военной помощи Украине
Пентагон считает необходимым продолжать оказывать военную помощь Украине.
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Скончался французский актер Мишель Омон
Французский актер Мишель Омон скончался в ночь с 28 на 29 августа. Артист театра и кино ушел из жизни в возрасте 82-х лет.
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Объем теневой экономики в России составил более 12% ВВП
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