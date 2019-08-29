Футбол

Советский спортСоветский спорт«Карабах» обыграл «Линфилд» и вышел в групповой этап Лиги Европы

У североирландского клуба точным ударом отличился Шейн Лейвери (90+3). Напомним, что первая встреча, которая состоялась в Белфасте, завершилась со счетом 3:2 в пользу Линфилда. Таким образом, Карабах по сумме двух встреч вышел в групповой этап Лиги Европы.
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«Карабах» при судействе Иванова победил «Линфилд» и сыграет на групповой стадии Лиги Европы

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«Карабах» обыграл «Линфилд» и вышел в групповой этап Лиги Европы

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«Карабах» вышел в групповой турнир Лиги Европы

Sportbox.RU14:21

«Карабах» вышел в групповой этап Лиги Европы, обыграв «Линфилд»

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