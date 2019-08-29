Футбол
Спорт-Экспресс«Карабах» вышел в групповой этап Лиги Европы
«Карабах» пробился в групповой этап Лиги Европы. В ответном матче команда из Азербайджана обыграла ан своем поле "Линфилд" со счетом 2:1.
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Гурбанов: после того, как «Карабах» остался один, игроки стали испытывать давление
Sputnik Азербайджан15:45
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:02, Вашингтон
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском 17:44
Политика
Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Алексей Гончарук утвержден на пост премьер-министра Украины, сообщает ФАН.
Газета.Ru 11:37
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 17:24
Футбол
ЦСКА объявил о трансфере футболиста «Тамбова» Гогуа
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с ивуарийским защитником «Тамбова» Седриком Гогуа.
RT на русском 11:19
Гаджеты
Apple представит новый iPhone 10 сентября
Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.
Коммерсантъ 13:51
Политика
Глава ФАС призвал ликвидировать госкорпорации
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев призвал ликвидировать госкорпорации России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:47
Футбол
Хенесс сообщил, что покидает пост президента «Баварии»
Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, на ежегодном собрании Баварии Мюнхен, которое пройдет 15 ноября, Хенесс не будет выставлять свою кандидатуру на пост президента клуба.
Советский спорт 18:12
Политика
Деревянную статую Трампа воздвигли на родине его жены Мелании
Не все местные жители одобрили появление деревянного Трампа в идиллическом сонном уголке северной Словении - родины его супруги Мелании.
Ридус 18:56
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» попал в группу D, где встретится с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
Lenta.ru 13:00
Кино
Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября
По словам Альтамаркеса, если создателям удастся завершить процесс постпродакшена к концу октября, выход первого сезона состоится 1 ноября.
Игромания.ру 08:43
Здоровье
Минздрав отменил госрегистрацию лекарства от кашля «Фармспал»
Минздрав России принял решение об отмене государственной регистрации препарата от кашля "Фармспал", содержащее фенспирид, следует из информационного письма, опубликованного на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 05:08
Политика
Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет публичную встречу с врио главы Забайкальского края Александром Осиповым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Гаджеты
Стив Возняк: «Apple давно следовало разделить»
"Жаль, что Apple не разделилась давным-давно и не создала независимые подразделения в разных городах и не дала им возможности думать независимо, как делала Hewlett Packard, когда я там работал", - сказал Возняк.
Хайтек+ 06:50
Политика
Зеленский предложил оставить Авакова на посту главы МВД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова.
RT на русском 06:17
Здоровье
В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
Российская газета 01:32
Армия и оружие
США оценили антитеррористическую деятельность России в Идлибе
США считают, что действия российских и сирийских военных в Идлибе являются не антитеррористической операцией, а просто борьбой с теми, кто не принимает президента Сирии Башара Асада, заявил и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн.
РИА Новости 11:21
Теннис
Рублев вышел в третий круг US Open
Sportbox.RU 18:22
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Российская газета 08:16
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru 04:08
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия 18:28
Культура
Куда сходить: пятница и выходные 30 августа – 1 сентября в Екатеринбурге
Музыкант сыграет в Екатеринбурге свою акустическую программу, дополненную стихами и разговорами.
ИА Вебург 05:45
Происшествия
Российский турист погиб под колесами автобуса в Болгарии
Как отмечает портал, автобус ехал без туристов, поскольку до этого он отвез их из аэропорта Бургаса в отель на курорте Солнечный берег.
Интерфакс 09:21
Экономика
США изучают идею потребовать выплаты имперских долгов у Китая
Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.
Известия 16:52
Футбол
ФК «Ростов» сыграет товарищеский матч со сборной Сирии
Во время перерыва в Российского премьер-лиги, связанного с проведением игр национальных команда, ФК «Ростов» решил организовать товарищеский матч со сборной Сирии.
Блокнот Ростов-на-Дону 11:10
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37