Футболисты «Карабаха» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов дома проиграли кипрскому АПОЭЛу. Встреча, прошедшая во вторник в Баку на стадионе «Тофик Бахрамов», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В их составе по мячу забили Томас Себастьян Де Винсенти и Урош Матич.

«Карабах» дома уступил АПОЭЛу и вылетел из Лиги чемпионов

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