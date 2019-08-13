Футбол
«Карабах» дома уступил АПОЭЛу и вылетел из Лиги чемпионовProstoProSport 14:18
Футболисты «Карабаха» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов дома проиграли кипрскому АПОЭЛу. Встреча, прошедшая во вторник в Баку на стадионе «Тофик Бахрамов», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В их составе по мячу забили Томас Себастьян Де Винсенти и Урош Матич.
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Карабах – АПОЭЛ. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (13.08.2019)
Букмекеры.рф11 августа в 13:05
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