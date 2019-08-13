Футбол
«Карабах» – АПОЭЛ: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 19/20ODDS.ru 12 августа в 12:29
«Нефтчи» пытался составить достойную конкуренцию, но превосходство «Карабаха» все-таки не вызывало сомнений. В товарищеских матчах команда прибавляла от игры к игре. В первых даже не удавалось забить, а потом пошли как голы, так и победы.
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