Шоу-бизнес

Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-ВегасеLife.ru 07:14

Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе. О тайном венчании узнало издание The Sun. К алтарю девушки пришли в нарядах чёрного цвета, букет невесты был у Бенсон.
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