Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-ВегасеLife.ru 07:14
Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе. О тайном венчании узнало издание The Sun. К алтарю девушки пришли в нарядах чёрного цвета, букет невесты был у Бенсон.
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В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
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Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
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В Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся матч за Суперкубок Англии, именуемый еще Комьюнити Шилд.
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В Алеппо восстановили завод по переплавке металла
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