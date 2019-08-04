Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-ВегасеLife.ru вчера в 07:14
Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе. О тайном венчании узнало издание The Sun. К алтарю девушки пришли в нарядах чёрного цвета, букет невесты был у Бенсон.
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Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
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В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
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Обновлено вчера в 19:10
Здоровье
Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик
В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.
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Общество
Лесные пожары в Сибири продолжатся до осенних дождей
Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, несмотря на согласованные усилия нескольких ведомств и множества добровольцев, вряд ли удастся потушить до конца лета.
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Происшествия
Задержаны еще трое фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве
Ранее были арестованы 6 фигурантов, в том числе волонтер штаба Любови Соболь и студент Высшей школы экономики.
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Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
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Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
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Как сообщает «Автостат», по состоянию на 1 января 2019 года в России зарегистрировано 1 млн. 330 тыс. грузовых машин, которые были собраны в СССР, то есть до 1992 года, что составляет 35% от всего автопарка грузовиков в нашей стране.
Обновлено вчера в 10:25
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На островах рядом с Хабаровском (Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский) из-за подъема воды в реке Амур затопило десятки дач.
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Мэр Челябинска Наталья Котова - активный пользователь соцсетей, читает телеграм-каналы.
Обновлено в 00:44
Экономика
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц
Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
Министра в Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволила премьер-министр Виорика Дэнчилэ после слов насчет подвергшейся нападению водителя девочке, сообщила Дэнчиле в Facebook.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
Появилось видео смертельного ДТП на Малышева-Московской
Появилось видео смертельного ДТП на перекрестке улиц Малышева и Московской.
Обновлено вчера в 07:27
Экономика
Чешский производитель молока оценил убытки от российского продэмбарго
Убытки крупнейшего чешского производителя молочных продуктов, компании Madeta, заводы которого расположены на юге республики, из-за эмбарго, введенного Россией в ответ на антироссийские санкции Запада, составили около 6,5 миллиона долларов, сообщил РИА Новости председатель правления и генеральный директор компании Милан Теплы.
Обновлено вчера в 20:38
Энергетика
НОВАТЭК перебежал «Газпрому» Европу
Российские СПГ и трубопроводный газ стали основными конкурентами в ЕС Главными конкурентами «Газпрома» на европейском рынке в первом полугодии стали поставщики сжиженного газа и в первую очередь НОВАТЭК.
Обновлено вчера в 18:34
Экономика
Эксперты оценили экономические потери от онкологических заболеваний
Наиболее значительными в 2011–2015 годах были экономические потери от смертности от рака легкого среди мужчин — $1,2 млрд, а также от рака молочной железы — $0,64 млрд.
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Глава Пентагона хочет разместить ракеты средней дальности в Азии
Обновлено 03 августа в 14:24
Автоспорт
Ферстаппен назвал причину поражения от Хэмилтона в Венгрии
Ферстаппен добавил, что его команда сделала все верно, не позвав его в боксы сразу после пит-стопа Хэмилтона.
Обновлено вчера в 12:48
Технологии
Банки и операторы связи поделятся данными клиентов
Исполнительный директор ассоциации Алексей Нейман рассказал изданию, что её члены готовы делиться обезличенными данными клиентов, если будут соблюдены условия минимизации рисков утечки.
Обновлено вчера в 18:47
Футбол
«Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Ливерпуль» в Суперкубке Англии
Обновлено вчера в 12:23
Наука
Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском
Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
Трамп поручил приспустить флаги США в связи со стрельбой в стране
Президент США Дональд Трамп поручил приспустить американские флаги в связи со стрельбой в ряде штатов страны.
Обновлено вчера в 16:09
Политика
Премьер Японии приедет в Россию после визита Медведева на Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует приехать в Россию с официальным визитом после поездки главы российского правительства Дмитрия Медведева на Курилы.
Обновлено вчера в 23:32
Транспорт
В Гонконге демонстранты устроили транспортный коллапс
Тысячи противников законопроекта об экстрадиции в понедельник утром нарушили транспортное сообщение в Гонконге в общегородской забастовке, в которой, как ожидается, примут участие более 500 тысяч гражданских служащих, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:05