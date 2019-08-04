Шоу-бизнес

Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-ВегасеLife.ru вчера в 07:14

Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе. О тайном венчании узнало издание The Sun. К алтарю девушки пришли в нарядах чёрного цвета, букет невесты был у Бенсон.
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