Шоу-бизнес

Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли БенсонВести.Ru 11:24

Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun. Церемония прошла в одной из часовен Лас-Вегаса — игорная столица привлекает пары, желающие без излишних бюрократических препон связать себя узами брака по упрощенной схеме.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Кара Дельвинь и ее возлюбленная Эшли Бенсон поженились в Лас-Вегасе

Woman.ru11:39

Кара Делевинь и Эшли Бенсон узаконили свои отношения

Пятый канал10:06

Кара Делевинь вышла замуж за Эшли Бенсон

Телепрограмма06:51

Модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей подругой

РИА Новости09:03

Кара Делевинь и актриса из «Милых обманщиц» тайно обвенчались в Лас-Вегасе

Lenta.ru08:06

Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-Вегасе

Life.ru07:14

Кара Делевинь и ее подруга Эшли Бенсон поженились в Лас-Вегасе

Super.ru06:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 17:28, Ашберн
Футбол

Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма

Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".
Обновлено в 15:13
Происшествия

Прокуратура США потребовала казни стрелка в Техасе

Прокуратура США будет добиваться вынесения смертного приговора стрелку из техасского Эль-Пасо, в результате действий которого погибли 20 человек.
Обновлено в 12:58
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Экономика

Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз

"В целом за последние двадцать лет среднестатистическая (медианная) чистая зарплата выросла в 20 раз, и в 2019 году она находится на уровне 30 тысяч рублей", - делается вывод в исследовании.
Обновлено в 17:04
Политика

Захарова иронично ответила на слова Помпео о возвращении Украине Крыма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала госсекретаря США Майка Помпео "последним человеком, кому Крым что-то должен".
Обновлено в 16:01
Общество

Клаудия Шиффер хочет запретить соседу стройку

Обновлено в 15:14
Политика

Минтранс предложил создать в России сеть высокоскоростных магистралей

Обновлено в 10:36
Автоспорт

Даниил Квят: «Мои шины износились за 12 кругов до финиша»

Обновлено в 12:07
Происшествия

В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи

Парень сбросил 6-летнего мальчика со смотровой платформы на десятом этаже галереи "Тейт Модерн", перекинув его через полутораметровое ограждение.
Обновлено в 15:30
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено в 09:01
Политика

Медведчук назвал путь решения газового вопроса на Украине

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что решение газового вопроса на Украине заключается в одном пути — договориться с Россией.
Обновлено вчера в 14:54
Политика

Силуанов заявил об устойчивости российской экономики к санкциям

Российская экономика за последние годы доказала свою устойчивость к внешним ограничениям, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 16:00
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода

Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Ветеран «Альфы»: Призывы убивать детей сотрудников Росгвардии вызывают шок

Призывы к расправе над детьми правоохранителей, прозвучавшие в преддверии несанкционированной акции в центре Москвы, вызывают шок, заявил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Обновлено в 11:59
Космос

Астероид размером с небоскреб движется на Землю

Потенциально опасный астероид размером с американский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг пролетит мимо Земли на следующей неделе 10 августа.
Обновлено вчера в 11:57
Экономика

Александр Габуев о том, почему дедолларизация не ведет к юанизации

Если в 2018-м на долю доллара США приходилось 75,8% товарооборота с КНР, то в первом квартале 2019 года — всего 55,6%. Данные по валютам, которые принимают в оплату российские экспортеры в Китай, говорят об успехах дедолларизации еще более красноречиво.
Обновлено 01 августа в 19:02
Происшествия

Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины

Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.
Обновлено в 08:50
Общество

В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Политика

Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате

Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено вчера в 11:05
Здоровье

Новый вид операции позволит женщинам отсрочить менопаузу на 20 лет

Британские врачи заявляют, что подобная операция поможет тысячам женщин, которые сталкиваются с такими серьезными осложнениями здоровья, как остеопороз и сердечные заболевания.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие

В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России

Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено в 13:46
Гаджеты

Samsung патентует сворачивающийся в трубочку карманный телевизор

В январе LG Electronics представила первый в мире OLED-телевизор, который сворачивается в рулон.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия

Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль

Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 05:47
Политика

Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

Обновлено в 08:06
Футбол

«Сочи» сыграл вничью с «Уфой» и набрал первое очко в РПЛ

В воскресенье поздно вечером в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК "Сочи" сыграл вничью с "Уфой" - 0:0. Таким образом, хозяева набрали свое первое очко в первенстве и ушли с последнего места в турнирной таблице.
Обновлено в 16:24
Футбол

Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года

Обновлено в 16:15
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram

О проблемах сообщают пользователи из Германии, Японии, Бразилии, США и других стран. 24 июля в работе Instagram и Facebook произошёл сбой.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»

Обновлено в 15:51
Футбол

«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии

Больше команды забить не сумели, поэтому судьба матча решалась в серии послематчевых пенальти.
Обновлено в 12:44
Политика

Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение

Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено в 09:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эшли Бенсон
Американская актриса
Американская актриса, наиболее известная по сериалам «Дни нашей жизни» и «Милые обманщицы».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кара Делевинь
Британская модель
Британская модель и актриса. Одна из «стильных людей фэшн-индустрии в возрасте до 45 лет» по мнению американской версии журнала Vogue. В рейтинге «50 супермоделей мира» профессионального портала Models.com фотомодель занимает 5 место, а в рейтинге британской Evening Standard «1000 самых влиятельных лиц 2011 года» находится в категории «самых приглашаемых». Также Кара написала первую свою книгу «Зеркало, Зеркало», которая вышла в свет 5 октября 2017.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное