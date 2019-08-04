Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли БенсонВести.Ru 11:24
Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun. Церемония прошла в одной из часовен Лас-Вегаса — игорная столица привлекает пары, желающие без излишних бюрократических препон связать себя узами брака по упрощенной схеме.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 17:28, Ашберн
Футбол
Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма
Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".
Обновлено в 15:13
Происшествия
Прокуратура США потребовала казни стрелка в Техасе
Прокуратура США будет добиваться вынесения смертного приговора стрелку из техасского Эль-Пасо, в результате действий которого погибли 20 человек.
Обновлено в 12:58
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Экономика
Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз
"В целом за последние двадцать лет среднестатистическая (медианная) чистая зарплата выросла в 20 раз, и в 2019 году она находится на уровне 30 тысяч рублей", - делается вывод в исследовании.
Обновлено в 17:04
Политика
Захарова иронично ответила на слова Помпео о возвращении Украине Крыма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала госсекретаря США Майка Помпео "последним человеком, кому Крым что-то должен".
Обновлено в 16:01
Общество
Клаудия Шиффер хочет запретить соседу стройку
Обновлено в 15:14
Автоспорт
Даниил Квят: «Мои шины износились за 12 кругов до финиша»
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи
Парень сбросил 6-летнего мальчика со смотровой платформы на десятом этаже галереи "Тейт Модерн", перекинув его через полутораметровое ограждение.
Обновлено в 15:30
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Политика
Медведчук назвал путь решения газового вопроса на Украине
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что решение газового вопроса на Украине заключается в одном пути — договориться с Россией.
Обновлено вчера в 14:54
Политика
Силуанов заявил об устойчивости российской экономики к санкциям
Российская экономика за последние годы доказала свою устойчивость к внешним ограничениям, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Ветеран «Альфы»: Призывы убивать детей сотрудников Росгвардии вызывают шок
Призывы к расправе над детьми правоохранителей, прозвучавшие в преддверии несанкционированной акции в центре Москвы, вызывают шок, заявил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Обновлено в 11:59
Космос
Астероид размером с небоскреб движется на Землю
Потенциально опасный астероид размером с американский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг пролетит мимо Земли на следующей неделе 10 августа.
Обновлено вчера в 11:57
Экономика
Александр Габуев о том, почему дедолларизация не ведет к юанизации
Если в 2018-м на долю доллара США приходилось 75,8% товарооборота с КНР, то в первом квартале 2019 года — всего 55,6%. Данные по валютам, которые принимают в оплату российские экспортеры в Китай, говорят об успехах дедолларизации еще более красноречиво.
Обновлено 01 августа в 19:02
Происшествия
Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины
Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.
Обновлено в 08:50
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено вчера в 11:05
Здоровье
Новый вид операции позволит женщинам отсрочить менопаузу на 20 лет
Британские врачи заявляют, что подобная операция поможет тысячам женщин, которые сталкиваются с такими серьезными осложнениями здоровья, как остеопороз и сердечные заболевания.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено в 13:46
Гаджеты
Samsung патентует сворачивающийся в трубочку карманный телевизор
В январе LG Electronics представила первый в мире OLED-телевизор, который сворачивается в рулон.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль
Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 05:47
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Обновлено в 08:06
Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Уфой» и набрал первое очко в РПЛ
В воскресенье поздно вечером в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК "Сочи" сыграл вничью с "Уфой" - 0:0. Таким образом, хозяева набрали свое первое очко в первенстве и ушли с последнего места в турнирной таблице.
Обновлено в 16:24
Футбол
Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года
Обновлено в 16:15
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram
О проблемах сообщают пользователи из Германии, Японии, Бразилии, США и других стран. 24 июля в работе Instagram и Facebook произошёл сбой.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Обновлено в 15:51
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии
Больше команды забить не сумели, поэтому судьба матча решалась в серии послематчевых пенальти.
Обновлено в 12:44
Политика
Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение
Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено в 09:16