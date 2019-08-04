Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun. Церемония прошла в одной из часовен Лас-Вегаса — игорная столица привлекает пары, желающие без излишних бюрократических препон связать себя узами брака по упрощенной схеме.

Футбол Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".

Футбол Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Рубином» в РПЛ Футболисты московского ЦСКА обыграли казанский "Рубин" в гостевой встрече четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0.

Происшествия Президент Мексики заявил о гибели шести мексиканцев при стрельбе в США Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что при стрельбе в американском Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев.

Происшествия В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.

Авто Один из самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1 рассказал о личном автопарке Пилот Renault с неохотой упоминал название команды из Маранелло и не уточнил конкретную модификацию классического спорткара.

Экономика Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России Уточняется, что самые высокие зарплаты у тех, кто занят в отраслях "Добыча полезных ископаемых", "Рыболовство и рыбоводство", "Финансы", IT и "Профессиональная, научная и техническая деятельность".

Футбол Ливерпуль — Манчестер Сити 1:1 (4:5 по пенальти) В Англии был разыгран первый трофей нового сезона. Матч за Суперкубок Англии начался с быстрого гола.

Происшествия В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.

Экономика Регионы вдохнут Ozon Онлайн-ритейлер продвинется за счет «Обуви России» Ozon, пытаясь усилить свое присутствие в регионах, планирует до конца 2019 года открыть до 470 новых пунктов выдачи заказов — в первую очередь в Сибири и на Дальнем Востоке.

Политика Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.

Культура Лундгрен и Сталлоне примут участие в новом сериале «The International» Известные голливудские актеры Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен примут участие в телесериале «The International», об этом 4 августа сообщает издание Deadline.

Политика Трамп связал массовые убийства в США с больной психикой стрелков Трамп заявил, что во всех случаях открывшие стрельбу — это «очень серьезно психически больные люди».

Общество В Петербурге потеплеет погода до 20 градусов уже в эту среду По словам научного руководителя Гидрометцентра России, дневная температура превысит двадцатиградусную отметку к третьему дню недели.

Происшествия В Ленинградской области произошло ДТП с участием семи автомобилей По меньшей мере три человека пострадали в результате ДТП с участием семи автомобилей в Ленинградской области.

Общество Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.

Политика Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Наука В Китае откроют подразделение The Boring Company Стало известно, что Илон Маск планирует открыть китайское подразделение своего предприятия The Boring Company.

Единоборства Боксера Максима Дадашева похоронили в Петергофе Российский боксер Максим Дадашев, который скончался спустя несколько дней после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, был похоронен 4 августа на городском кладбище в Петергофе (Санкт-Петербург), сообщает РИА Новости.

Общество Мэр Эль-Пасо ввел в городе режим «локального бедствия» "Объявление режима локального бедствия запустит финансовую и физическую помощь, а также активирует чрезвычайный план, разработанный городскими и окружными властями Эль-Пасо", - отметил мэр.

Футбол «Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок Жоана Гампера Испанская "Барселона" оказалась сильнее английского "Арсенала" в матче за Кубок Жоана Гампера со счетом 2:1.

Наука Красивая девушка и акула-людоед: вместе в океане На втором видео девушка объясняет, что это было и зачем.

Кино Принц Чарльз может сыграть в новом фильме о Джеймсе Бонде Принц Чарльз, по предварительной информации, может сыграть одну из ролей в новом фильме про Джеймса Бонда.

Армия и оружие Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.