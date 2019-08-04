Шоу-бизнес

Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли БенсонВести.Ru 11:24

Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun. Церемония прошла в одной из часовен Лас-Вегаса — игорная столица привлекает пары, желающие без излишних бюрократических препон связать себя узами брака по упрощенной схеме.
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