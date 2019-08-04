Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли БенсонВести.Ru 11:24
Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun. Церемония прошла в одной из часовен Лас-Вегаса — игорная столица привлекает пары, желающие без излишних бюрократических препон связать себя узами брака по упрощенной схеме.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Футбол
Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма
Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".
Обновлено в 15:13
Здоровье
Волгоградцам назвали способы, как побороть метеозависимость
Обновлено в 14:26
Футбол
Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Рубином» в РПЛ
Футболисты московского ЦСКА обыграли казанский "Рубин" в гостевой встрече четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Президент Мексики заявил о гибели шести мексиканцев при стрельбе в США
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что при стрельбе в американском Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев.
Обновлено в 16:54
Происшествия
В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера
«Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.
Обновлено в 17:47
Авто
Один из самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1 рассказал о личном автопарке
Пилот Renault с неохотой упоминал название команды из Маранелло и не уточнил конкретную модификацию классического спорткара.
Обновлено в 16:45
Экономика
Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России
Уточняется, что самые высокие зарплаты у тех, кто занят в отраслях "Добыча полезных ископаемых", "Рыболовство и рыбоводство", "Финансы", IT и "Профессиональная, научная и техническая деятельность".
Обновлено в 18:41
Футбол
Ливерпуль — Манчестер Сити 1:1 (4:5 по пенальти)
В Англии был разыгран первый трофей нового сезона. Матч за Суперкубок Англии начался с быстрого гола.
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Экономика
Регионы вдохнут Ozon
Онлайн-ритейлер продвинется за счет «Обуви России» Ozon, пытаясь усилить свое присутствие в регионах, планирует до конца 2019 года открыть до 470 новых пунктов выдачи заказов — в первую очередь в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено в 18:34
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.
Обновлено в 11:13
Культура
Лундгрен и Сталлоне примут участие в новом сериале «The International»
Известные голливудские актеры Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен примут участие в телесериале «The International», об этом 4 августа сообщает издание Deadline.
Обновлено в 09:42
Политика
Трамп связал массовые убийства в США с больной психикой стрелков
Трамп заявил, что во всех случаях открывшие стрельбу — это «очень серьезно психически больные люди».
Обновлено в 18:19
Происшествия
Возбуждено дело об отмывании ФБК Навального 1 млрд рублей
Обновлено вчера в 08:35
Общество
В Петербурге потеплеет погода до 20 градусов уже в эту среду
По словам научного руководителя Гидрометцентра России, дневная температура превысит двадцатиградусную отметку к третьему дню недели.
Обновлено в 13:12
Происшествия
В Ленинградской области произошло ДТП с участием семи автомобилей
По меньшей мере три человека пострадали в результате ДТП с участием семи автомобилей в Ленинградской области.
Обновлено в 15:52
Футбол
Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года
Обновлено в 16:15
Общество
Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.
Обновлено в 18:10
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Наука
В Китае откроют подразделение The Boring Company
Стало известно, что Илон Маск планирует открыть китайское подразделение своего предприятия The Boring Company.
Обновлено в 16:33
Автоспорт
Макс Ферстаппен: Стратегия Mercedes отлично сработала
Обновлено в 11:14
Культура
Шансонье Вилли Токарев ушел из жизни
Обновлено в 08:50
Единоборства
Боксера Максима Дадашева похоронили в Петергофе
Российский боксер Максим Дадашев, который скончался спустя несколько дней после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, был похоронен 4 августа на городском кладбище в Петергофе (Санкт-Петербург), сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:05
Общество
Мэр Эль-Пасо ввел в городе режим «локального бедствия»
"Объявление режима локального бедствия запустит финансовую и физическую помощь, а также активирует чрезвычайный план, разработанный городскими и окружными властями Эль-Пасо", - отметил мэр.
Обновлено в 18:47
Футбол
«Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок Жоана Гампера
Испанская "Барселона" оказалась сильнее английского "Арсенала" в матче за Кубок Жоана Гампера со счетом 2:1.
Обновлено в 16:14
Наука
Красивая девушка и акула-людоед: вместе в океане
На втором видео девушка объясняет, что это было и зачем.
Обновлено в 08:18
Кино
Принц Чарльз может сыграть в новом фильме о Джеймсе Бонде
Принц Чарльз, по предварительной информации, может сыграть одну из ролей в новом фильме про Джеймса Бонда.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.
Обновлено в 16:59
Экономика
«Основа» увидела себе цену
Группа инвестировала в новые технологии для ритейла Как выяснил "Ъ", девелоперская группа "Основа" Александра Ручьева стала совладельцем компании "Цифровые технологии ритейла", которая уже начала поставлять систему электронных ценников в сети "Вкусвилл", "Верный" и "Аскона".
Обновлено в 18:34