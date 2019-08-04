Шоу-бизнес
Кара Делевинь обвенчалась в Лас-Вегасе со своей подругой Эшли БенсонДни24 15:00
Знаменитая британская модель Кара Делевинь, как стало известно накануне, обвенчалась со своей подругой Эшли Бенсон.
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Политика
Супруга Башара Асада сообщила о победе над раковой опухолью
Обновлено в 12:17
Культура
Сын Вилли Токарева не смог назвать причину смерти отца
В воскресенье, 4 августа, стало известно о смерти легендарного шансонье Вилли Токарева. Его сын Антон подтвердил данную информацию.
Обновлено в 09:14
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Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
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Флаги в Огайо будут приспущены в память о жертвах стрельбы
Флаги в Огайо будут приспущены в память о жертвах стрельбы, произошедшей в городе Дейтон в ночь на воскресенье.
Обновлено в 08:40
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
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Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Кардашёв
Обновлено в 05:34
Баскетбол
Сборная России уступила Ирану в товарищеском матче в Москве
В рамках турнира в Москве мужская сборная России по баскетболу уступила команде Ирана (84:91).
Обновлено в 08:57
Общество
Анатолию Карпову не дали визу США для поездки на шахматное мероприятие
Карпов ответил, что цель его поездки исключительно шахматная.
Обновлено в 13:58
Общество
Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок
Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.
Обновлено в 08:53
Космос
Космическая одиссея для детей Севастополя
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
Гончаренко назвал заслуженной победу ЦСКА над «Рубином»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Рубином" в матче 4-го тура премьер-лиги (1:0) заявил, что считает заслуженным такой результат.
Обновлено в 14:28
Автоспорт
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Гран-при Венгрии давно известна низкими тенденциями для обгонов, фактор поула был колоссальным: Хэмилтон на протяжении всей гонки пытался любыми способами обойти Ферстаппена и благодаря питстопу это все-таки удалось сделать за 4 круга до финиша.
Обновлено в 10:58
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.
Обновлено в 11:13
Общество
Путин подписал закон об увеличении детских пособий в России
Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка теперь смогут получать большее количество российских семей, кроме того, некоторые смогут получать пособия и на ребенка до трех лет.
Обновлено вчера в 04:05
Авто
Оригинальный Ford Transit появится в видеоигре
Обновлено в 14:35
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Дибалы
Обновлено в 15:38
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Авто
Цена «Патриота» с «автоматом», карта ГИБДД с дорожными камерами и другие события недели
Все дорожные камеры России появились на одной карте Интерактивную карту разместили на официальном сайте ГИБДД.
Обновлено в 04:36
Хоккей
«Спартак» обыграл «Маунтфилд» в товарищеском матче
Московский хоккейный клуб "Спартак" по буллитам обыграл чешский "Маунтфилд" на товарищеском турнире Mountfield Cup.
Обновлено в 15:22
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Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
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В Госдуме прокомментировали инцидент между фанатами «Зенита» и ОМОНом
Депутат Госдумы России Игорь Лебедев отреагировал на столкновение между болельщиками петербургского «Зенита» и сотрудниками ОМОНа в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:1).
Обновлено в 14:21
Происшествия
Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль
Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 05:47
Политика
Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
Обновлено вчера в 13:31
Авто
Подсчитано, через сколько окупятся метановые LADA после покупки
Подсчитав расходы на заправку, эксперты «За рулем» проверили, как скоро окупится битопливная LADA после покупки.
Обновлено в 04:54
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено вчера в 13:22
Спорт
Россия установила новый рекорд на «Танковом биатлоне»
Российские участники показали лучший результат на трассе, побив собственный рекорд 2017 года, сообщил начальник главного управления боевой подготовки, генерал-полковник Иван Бувальцев.
Обновлено в 10:08