Кара Делевинь и Эшли Бенсон заключили официальный брак. Как сообщает издание Sun, церемония в стиле Элвиса Пресли состоялась в начале 2019 года в одной из часовен Лас-Вегаса. Среди гостей были Шарлиз Терон, братья Джонас и Софи Тернер, но девушки не сильно афишировали свою свадьбу.

Технологии Как я обнаружил загадочный наскальный рисунок рядом с перевалом Дятлова В 20 километрах на север в направление от перевала Дятлова, находится довольно высокая гора.

Политика Трамп назвал причину массовых расстрелов в США Американский лидер Дональд Трамп заявил, что причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США являются серьезные психические заболевания.

Технологии Создан компактный датчик магнитных полей для выявления недугов сердца Специалисты Национального исследовательского технологического университета НИТУ "МИСиС" (Москва) разработала компактный магнитный датчик, работающий при комнатной температуре, чувствительность которого может позволить улавливать изменения магнитных полей в сердце человека, что, в свою очередь, важно с точки зрения диагностики тяжелых болезней.

Кино В новом фильме о Бэтмене Харви Дент может стать чернокожим В сольном фильме о Бэтмене, главную роль в котором студия Warner Bros. доверила Роберту Паттинсону, зрителям может быть представлено новое прочтение образа Харви Дента.

Экономика Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян Заработную плату выше 75 тыс. руб. в месяц в 2019 году получает только 12% россиян, в основном нефтяники, газовики, а также у шахтеры.

Экономика ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).

Происшествия Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне.

Происшествия «Сапсан» загорелся из-за забравшегося на крышу мужчины «В поезде «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург–Москва произошло искрение в токоприемнике из-за забравшегося на крышу поезда зацепера», — сообщили в ведомстве.

Финансы Кредиты стали условно доступнее ЦБ опубликовал «Индексы изменения условий банковского кредитования (УБК) и спроса на кредиты по итогам ежеквартального обследования крупных российских банков».

Происшествия Задержаны еще трое фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве Ранее были арестованы 6 фигурантов, в том числе волонтер штаба Любови Соболь и студент Высшей школы экономики.

Политика В Совфеде «отток половины населения Украины» назвали выгодным для РФ 4 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин, говоря о миграции жителей страны, заявил, что через несколько лет половина украинского населения будет находиться за границей.

Технологии Видят ли животные изображение на экране телевизора? Часто собаки и кошки как будто бы следят за тем, что происходит на экране телевизора или монитора компьютера.

Армия и оружие Уральский раунд Красного Креста В период подготовки к учению «Нерушимое братство – 2019» Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе прошла рабочая встреча делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) с командованием Центрального военного округа.

Футбол В «Зените» прокомментировали ситуацию вокруг Малкома Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг новичка команды Малкома, передает РИА "Новости".

Происшествия Авиакомпания в Шотландии отменила рейс из-за двух пьяных пилотов Полицейские шотландского города Глазго арестовали двух пилотов авиакомпании United Airlines, которые были пьяны.

Армия и оружие Российский Су-57 не смог догнать американские истребители F-22 и F-35 Вадим Лукашевич, являющийся военным экспертом, в ходе интервью журналистам «Национальная служба новостей» отметил, что Су-57 5-ого поколения не способны развивать скорость, с которой летают американские истребители моделей F-35 и F-22.

Общество Сильный ливень в Ростове повалил деревья и подтопил дома Сильный дождь в Ростове-на-Дону в воскресенье вечером повалил как минимум 27 деревьев и подтопил несколько домов, сообщает администрация города.

Политика Конфликт в Донбассе не решить законами, заявил лидер партии Зеленского Глава партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе нельзя решить законодательным путем.

Происшествия Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Кино Принц Чарльз может сыграть в новом фильме о Джеймсе Бонде Принц Чарльз, по предварительной информации, может сыграть одну из ролей в новом фильме про Джеймса Бонда.

Футбол Суперкубок Англии достался «Манчестер Сити» В Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся матч за Суперкубок Англии, именуемый еще Комьюнити Шилд.