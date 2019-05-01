ЧМ по хоккею
Капризов забросил третью шайбу сборной России в четвертьфинале ЧМ-2019RT на русском 11:54
Россия—
США
4 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Четвертьфинал, сегодня
Никита Гусев
|2'
Михаил Сергачев
|16'
|23'
Брэйди Шей
Кирилл Капризов
|42'
|46'
Ноа Хэнифин
Михаил Григоренко
|48'
|58'
Алекс Дебринкат
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Кирилл Капризов стал автором третьей шайбы в составе сборной России в четвертьфинальном матче с США на чемпионате мира по хоккею в Словакии. Капризов отличился на 42-й минуте. Ассистентами гола стали Никита Гусев и Михаил Сергачёв.
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