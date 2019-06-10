Футбол

Капитану сборной Турции в Исландии вместо микрофона поднесли щёткуЧемпионат 12:30

Турецкая федерация футбола обвинила власти Исландии в неуважении к турецким футболистам, утверждает ВВС. По данным источника, некий человек вместо микрофона поднёс щётку капитану турецкой сборной Эмре Белезоглу.
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Турция злится на Исландию. Сборную продержали на границе 3 часа, а капитану вместо микрофона подсунули щетку

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Турецкому футболисту Эмре во время интервью поднесли щётку вместо микрофона

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Капитану сборной Турции в Исландии вместо микрофона поднесли щётку

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Скандал с футболистом сборной Турции произошёл в Исландии

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Опубликованы фото подозреваемых в убийстве борца в Южном Бутове

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Потребительская уверенность граждан России за год снизилась вдвое

Потребительская уверенность российских граждан в I квартале 2019 года снизилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до — 16 пунктов.
Обновлено в 15:21
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Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
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Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»

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«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

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Хотя роман Селены и Джастина внезапно оборвался больше года назад, и с тех пор Бибер уже успел жениться на другой, Гомес, похоже, до недавнего времени все еще лелеяла надежду на воссоединение с любимым.
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Сборная Испании благодаря двум пенальти обыграла Швецию

Сборная Испании дома обыграла команду Швеции в отборочном матче Евро-2020.
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В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса

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Гвинет Пэлтроу с мужем Брэдом Фэлчаком являются занятыми людьми и не могут себе позволить наслаждаться обществом друг друга постоянно.
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Представлена концепция нового КоАП

Правительство России представило концепцию нового кодекса об административных правонарушениях.
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Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» направляющаяся в Крым для проведения работ по разминированию территории колонна МЧС попала в ДТП, в результате которого пострадали сотрудники МЧС.
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Тарел Дзагоев, отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, прокомментировал информацию о том, что его сын может перейти в мексиканский «Тигрес».
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Самыми жаркими днями на этой неделе в Москве станут вторник и среда

В Москве на этой неделе сохранится жаркая погода, во вторник и в среду температура воздуха в столице поднимется до 30 градусов, сообщается в понедельник на сайте столичного мэра.
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