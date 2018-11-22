Футбол

Капитаном «Спартака» интересуются «Крылья советов»
Газета.Ru
11:37

Спартак — Крылья Советов
25 ноября
в 06:00
Чемпионат России
Москва, Стадион Спартак
31-летний хавбек московского "Спартака" Денис Глушаков является объектом пристального интереса со стороны самарских "Крыльев советов", сообщает "Спорт-экспресс".
Газета.Ru11:37
с чего всё началось

У Глушакова есть неожиданный вариант с арендой. Его ждут «Крылья Советов»

По данным обозревателя "СЭ" Сергея Егорова, на трансферном рынке всерьез обсуждают возможность перехода Глушакова в "Крылья Советов" на правах аренды. Впрочем, по одной из версий, хавбек не так давно расстался с агентом Павлом Андреевым, который помогает самарцам, и это способно осложнить сделку.
Спорт-Экспресс10:08

Подробнее о событии

Капитаном «Спартака» интересуются «Крылья советов»

Газета.Ru11:37

«Крылья Советов»: «Переговоров со „Спартаком“ по Глушакову не ведем»

Sport24.ru11:10

Шикунов: «Крыльям Советов» был бы интересен Глушаков

Чемпионат11:06

СМИ: Глушаков может перейти в другой клуб РПЛ зимой

Sportbox.RU10:50

СМИ: Глушаков может перейти в другой клуб РПЛ зимой

Матч ТВ10:50

У Глушакова есть неожиданный вариант с арендой. Его ждут «Крылья Советов»

Спорт-Экспресс10:08

«СЭ»: Глушаков может уйти в аренду в «Крылья Советов» зимой

Sports.ru11:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:05, Ашберн
Футбол

Сергей Веденеев: ЦСКА не пропустит, у «Ахмата» не такая опасная атака

Скорее всего ЦСКА не пропустит, потому что у Ахмата не такая опасная атака.
Обновлено в 11:29
Футбол

Наингголан — о тренере сборной Бельгии: «Он жалок»

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан считает жалким тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, который сперва не включил Наингголана в заявку национальной команды на ЧМ-2018, а потом приносил свои извинения.
Обновлено в 11:33
Футбол

Златан Ибрагимович: «Я прилетел с планеты Златан»

Обновлено в 11:00
Футбол

Аленичев: подготовка «Енисея» к ближайшим матчам проходит в штатном режиме

Футболисты красноярского "Енисея" готовятся к ближайшим матчам Российской премьер-лиги (РПЛ) в штатном режиме.
Обновлено в 11:23
Футбол

Часть матчей ЧМ-2022 по футболу могут провести за пределами Катара

Некоторые матчи чемпионата мира по футболу - 2022 могут провести за пределами Катара. Об этом сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 10:51
Футбол

Джастин Клюйверт признался, что его вдохновляет Роналду

Нападающий "Ромы" Джастин Клюйверт рассказал, что его вдохновляет пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду.
Обновлено в 11:48
Футбол

Головин вернулся в общую группу «Монако»

Обновлено в 09:11
Футбол

Грасия продлит контракт с «Уотфордом» на следующей неделе

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия продлит контракт с клубом.
Обновлено в 11:16
Футбол

«Барселона» поставила Неймару три условия

Как сообщает Goal, несколько представителей каталонского клуба уже встречались с Неймаром и рассказали, при каких условиях готовы предложить ему контракт.
Обновлено в 10:46
Футбол

Ларссон: сборная России произвела впечатление во всём мире

Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон оценил выступление национальной команды России в нынешнем году, которая на прошедшем летом домашнем чемпионате мира смогла дойти до четвертьфинала, где лишь в серии пенальти уступила сборной Хорватии.
Обновлено в 05:31
Футбол

Вертонген вернулся в общую группу «Тоттенхэма» перед матчем с «Челси»

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген тренируется в общей группе перед матчем 13-го тура АПЛ с «Челси».
Обновлено в 10:39
Футбол

«Спартак» летом отказался продавать Рошу в «Крузейро» за 10 млн евро

Бразильский клуб предлагал за 24-летнего хавбека 10 миллионов евро несколькими траншами, но руководство красно-белых отказалось расставаться с игроком.
Обновлено в 11:30
Футбол

Вратарь «Зенита» Лодыгин получил травму и выбыл до конца года

Голкипер «Зенита» на тренировке получил травму и не сыграет до конца года. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Обновлено в 11:05
Футбол

«Арсенал» поместил фотографию Аршавина на «стену почета»

Лондонский "Арсенал" обновил "стену почета", находящуюся рядом со стадионом "Эмирейтс" и поместил на нее новых игроков, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:20
Футбол

«Балтика» полностью погасила долги перед футболистами

Руководство футбольного клуба "Балтика" погасило задолженности перед футболистами в полном объеме.
Обновлено в 11:48
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное