Футбол

Капитаном «Спартака» интересуются «Крылья советов»
Газета.Ru
11:37

Спартак — Крылья Советов
25 ноября
в 06:00
Чемпионат России
Москва, Стадион Спартак
31-летний хавбек московского "Спартака" Денис Глушаков является объектом пристального интереса со стороны самарских "Крыльев советов", сообщает "Спорт-экспресс".
Газета.Ru11:37
с чего всё началось

У Глушакова есть неожиданный вариант с арендой. Его ждут «Крылья Советов»

Одним из футболистов "Спартака", уход которого будет рассматриваться клубом в зимнее трансферное окно, является полузащитник Денис Глушаков. 31-летний хавбек подвергся критике со стороны болельщиков красно-белых, а также не впечатлил руководство своей игрой после возвращения из дубля.
Спорт-Экспресс10:08

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СМИ: Глушаков может перейти в другой клуб РПЛ зимой

Матч ТВ10:50

СМИ: Глушаков может перейти в другой клуб РПЛ зимой

Sportbox.RU10:50

«СЭ»: Глушаков может уйти в аренду в «Крылья Советов» зимой

Sports.ru11:21
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Российский футболист, центральный полузащитник московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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