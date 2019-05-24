Футбол

Защитником «Реала» Рамосом интересуются четыре клубаМосковский Комсомолец 20:42

Защитником королевского клуба интересуются английские "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", а также итальянский "Ювентус" и один из китайских клубов. Бывший одноклубник Рамоса Криштиану Роналду, играющий сейчас за туринский "Ювентус", обращался к руководству клуба по поводу приобретения защитника.
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«Ливерпуль» и «Ювентус» заинтересованы в переходе Рамоса

Советский спорт16:20

Лидер «Реала» сообщил о желании уйти Пересу

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Рамос сообщил Пересу, что рассматривает вариант с уходом из «Реала»

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СМИ: четыре клуба претендуют на Рамоса

Спорт-Экспресс14:34

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Газета.Ru15:50

Рамос интересен «Ювентусу», «МЮ», «Ливерпулю» и клубу из Китая

Sports.ru13:44
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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