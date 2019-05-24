Футбол
Защитником «Реала» Рамосом интересуются четыре клубаМосковский Комсомолец 20:42
Защитником королевского клуба интересуются английские "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", а также итальянский "Ювентус" и один из китайских клубов. Бывший одноклубник Рамоса Криштиану Роналду, играющий сейчас за туринский "Ювентус", обращался к руководству клуба по поводу приобретения защитника.
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США начали строительство первой атомной подлодки нового поколения
В штате Вирджиния приступили к строительству первой стратегической подводной лодки класса «Колумбия».
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О госпитализации забытой Дорониной сообщил Малахов
Обновлено в 06:15
Политика
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Бывшей помощнице госсекретаря США Виктории Нуланд отказали в российской визе. В МИД РФ объяснили, что Нуланд была включена в черный список.
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Тульскую область с рабочим визитом посещает делегация Кубы
С 23 до 29 мая в Тульской области с рабочим визитом находится делегация Республики Куба.
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В НАТО по-прежнему не признают Крым российской территорией и требуют от Москвы освободить полуостров.
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В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе
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