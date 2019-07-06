В Краснодарском крае задержан владелец катамарана, перевернувшегося в Черном море в районе Джубги. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Экономика В Приамурье три организации задолжали сотрудникам 13,7 миллиона рублей "По состоянию на сегодняшний день долги по заработной плате имеют 3 организации в сумме 13,7 миллиона рублей, 278 человек не получили заработную плату своевременно",- сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

Гаджеты Миллионы пользователей Android стали жертвами мошенников Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, загрузив фейковое обновление для смартфонов Samsung.

Политика В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.

Общество Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Происшествия СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.

Футбол «Ювентус» завершил трансфер Демирала "Ювентус" подписал защитника "Сассуоло" Мериха Демирала. Информация об этом размещена на официальном сайте туринского клуба.

Происшествия Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Политика Читинский блогер Лёха Кочегар подал заявку на митинг с якутом, идущим «изгонять Путина» Читинский блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный — ред.) подал три уведомления в администрацию города о проведении митинга на площади Ленина на 12, 13 и 14 июля; на мероприятии должен выступить житель Якутии Александр Габышев, идущий пешком в Москву для «изгнания Владимира Путина», сообщил 2 июля сам блогер на YouTude.

Наука Специалисты восстановили работу парализованных рук Австралийские ученые восстановили работу парализованных рук при помощи метода переплетения нервных окончаний.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Единоборства Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН» Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!»

Футбол «Химки» и Куртинайтис продлили контракт Пресс-служба "Химок" объявила о продлении контракта с наставником Римасом Куртинайтисом. Новое соглашение будет рассчитано на два сезона.

Армия и оружие «Один убит и шестеро ранены»: ВСУ озвучили потери за сутки в Донбассе В Донбассе за прошедшие сутки ополченцы были вынуждены 30 раз открывать ответный огонь, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы.

Культура Туктамышева отказалась от номера со стриптизом Во время номера фигуристка исполняла стриптиз. Позднее она призналась, что ей нравится быть секс-символом российского фигурного катания.

Общество В России намерены создать конкурента «Википедии» В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.

Общество Мокрая Мелания Трамп без нижнего белья произвела фурор В Сети обсуждают появление супруги президента США Мелании Трамп на военном параде по случаю празднования Дня независимости США.

Политика Главу центробанка Турции отправили в отставку Председатель центрального банка Турции Мурат Четинкая отправлен в отставку, на его место назначен бывший заместитель главы ЦБ Мурат Уйсал.

Происшествия Избитая 7-летняя девочка из Ингушетии может лишиться руки Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова проинформировала о том, что родители девочки из Ингушетии, которую избивали родственники, были найдены.

Происшествия Власти США потребовали изъять у наркобарона Коротышки $12,7 млрд Американские власти потребовали изъять у бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана (также известного под прозвищем Коротышка) $12,7 млрд.

Происшествия Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни» Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".

Космос Уфологи: Пришельцы добрались до земных объектов По мнению уфологов, представители внеземных цивилизаций решили забрать с нашей планеты принадлежащие им объекты.

Шоу-бизнес Дебют Крида в кино начался с постельных сцен с Юлией Александровой Одну из ключевых ролей в кинокартине играет знаменитый певец Егор Крид. Кстати, для певца это станет дебютом в кино.

Космос Швейцарцы создали «планетопрыг» для исследования небесных тел Чтобы упростить исследование труднодоступных мест на небесных телах, сотрудники Швейцарской высшей технической школы решили вовсе отказаться от колес.

Шоу-бизнес Сын Максима Галкина Гарри растерялся в толпе окруживших его детей Пятилетний сын знаменитостей Гарри, попав с отцом за кулисы, очень растерялся, когда его окружила толпа детей.

Политика Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.