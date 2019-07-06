Происшествия
Владелец перевернувшегося в Черном море катамарана задержанИнтерфакс вчера в 14:06
В Краснодарском крае задержан владелец катамарана, перевернувшегося в Черном море в районе Джубги. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Читать в источнике
Оценить208
Подробнее о событии
Показать все источники
Полиция задержала капитана перевернувшегося катера в Краснодарском крае
Кубанские новостивчера в 17:00
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 00:52, Вашингтон
Экономика
В Приамурье три организации задолжали сотрудникам 13,7 миллиона рублей
"По состоянию на сегодняшний день долги по заработной плате имеют 3 организации в сумме 13,7 миллиона рублей, 278 человек не получили заработную плату своевременно",- сообщает пресс-служба правительства Приамурья.
Обновлено в 00:08
Гаджеты
Миллионы пользователей Android стали жертвами мошенников
Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, загрузив фейковое обновление для смартфонов Samsung.
Обновлено вчера в 19:07
Политика
В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда
Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
Обновлено вчера в 11:24
Общество
Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах
Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ
Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
Обновлено вчера в 20:31
Футбол
«Ювентус» завершил трансфер Демирала
"Ювентус" подписал защитника "Сассуоло" Мериха Демирала. Информация об этом размещена на официальном сайте туринского клуба.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии
Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия
Разработчик катамарана прокомментировал аварию под Джубгой
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Читинский блогер Лёха Кочегар подал заявку на митинг с якутом, идущим «изгонять Путина»
Читинский блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный — ред.) подал три уведомления в администрацию города о проведении митинга на площади Ленина на 12, 13 и 14 июля; на мероприятии должен выступить житель Якутии Александр Габышев, идущий пешком в Москву для «изгнания Владимира Путина», сообщил 2 июля сам блогер на YouTude.
Обновлено 03 июля в 02:50
Наука
Специалисты восстановили работу парализованных рук
Австралийские ученые восстановили работу парализованных рук при помощи метода переплетения нервных окончаний.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено вчера в 05:31
Единоборства
Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»
Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!»
Обновлено в 00:00
Футбол
«Химки» и Куртинайтис продлили контракт
Пресс-служба "Химок" объявила о продлении контракта с наставником Римасом Куртинайтисом. Новое соглашение будет рассчитано на два сезона.
Обновлено вчера в 15:44
Армия и оружие
«Один убит и шестеро ранены»: ВСУ озвучили потери за сутки в Донбассе
В Донбассе за прошедшие сутки ополченцы были вынуждены 30 раз открывать ответный огонь, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы.
Обновлено вчера в 03:25
Культура
Туктамышева отказалась от номера со стриптизом
Во время номера фигуристка исполняла стриптиз. Позднее она призналась, что ей нравится быть секс-символом российского фигурного катания.
Обновлено вчера в 15:09
Общество
В России намерены создать конкурента «Википедии»
В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Общество
Мокрая Мелания Трамп без нижнего белья произвела фурор
В Сети обсуждают появление супруги президента США Мелании Трамп на военном параде по случаю празднования Дня независимости США.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Главу центробанка Турции отправили в отставку
Председатель центрального банка Турции Мурат Четинкая отправлен в отставку, на его место назначен бывший заместитель главы ЦБ Мурат Уйсал.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Избитая 7-летняя девочка из Ингушетии может лишиться руки
Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова проинформировала о том, что родители девочки из Ингушетии, которую избивали родственники, были найдены.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
Три человека погибли при взрыве автомобиля в Турции
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия
Власти США потребовали изъять у наркобарона Коротышки $12,7 млрд
Американские власти потребовали изъять у бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана (также известного под прозвищем Коротышка) $12,7 млрд.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено вчера в 10:20
Общество
Богатейший человек мира развелся с женой
Обновлено вчера в 21:32
Космос
Уфологи: Пришельцы добрались до земных объектов
По мнению уфологов, представители внеземных цивилизаций решили забрать с нашей планеты принадлежащие им объекты.
Обновлено 04 июля в 16:52
Шоу-бизнес
Дебют Крида в кино начался с постельных сцен с Юлией Александровой
Одну из ключевых ролей в кинокартине играет знаменитый певец Егор Крид. Кстати, для певца это станет дебютом в кино.
Обновлено вчера в 13:43
Космос
Швейцарцы создали «планетопрыг» для исследования небесных тел
Чтобы упростить исследование труднодоступных мест на небесных телах, сотрудники Швейцарской высшей технической школы решили вовсе отказаться от колес.
Обновлено вчера в 11:55
Шоу-бизнес
Сын Максима Галкина Гарри растерялся в толпе окруживших его детей
Пятилетний сын знаменитостей Гарри, попав с отцом за кулисы, очень растерялся, когда его окружила толпа детей.
Обновлено вчера в 00:29
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Гаджеты
Huawei запустила тест собственной операционной системы
Китайская компания Huawei в настоящий момент приглашает владельцев смартфонов Mate 30 принять участие в тестировании операционной системы собственного производства.
Обновлено вчера в 11:15