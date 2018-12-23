Футбол

Капитана ФК «ПСЖ» обворовали прямо во время матча
РЕН ТВ
09:56

Капитан французского ФК "Пари-Сен-Жермен" Тиаго Силвы стал жертвой грабителей прямо во время футбольного матча. Об этом сообщает РИА "Новости". Пока футболист сражался в матче 19-го тура французской Лиги с клубом "Нанта", в его доме орудовали грабители.
РЕН ТВ09:56

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Воры ограбили дом Тиаго Силвы во время матча «ПСЖ» - «Нант»

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СМИ: Дом капитана «ПСЖ» был ограблен во время матча чемпионата Франции

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Дом капитана «ПСЖ» ограбили во время матча парижан

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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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