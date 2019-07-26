Политика

Капитан задержанного танкера рассказал об изъятии документовГазета.Ru 01:45

Капитан захваченного СБУ российского танкера Илья Дробязко рассказал, что некоторые документы были изъяты во время досмотра танкера, сообщает RT. По его словам, сотрудники военной прокуратуры Украины пришли на судно в 8 утра.
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с чего всё началось

Капитан рассказал подробности обыска задержанного на Украине танкера

25 июля СБУ сообщила о задержании в порту Измаил российского танкера. Позже в посольстве России в Киеве сообщили, что моряки были отпущены, но судно останется в порту.
RT на русском01:25

Подробнее о событии

Капитан Nika Spirit рассказал о задержании танкера

ТАСС04:54

Моряки рассказали подробности задержания танкера Nika Spirit

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Капитан задержанного танкера рассказал об изъятии документов

Газета.Ru01:45

Капитан рассказал подробности обыска задержанного на Украине танкера

RT на русском01:25

Механик задержанного СБУ российского танкера раскрыл подробности обыска

Московский Комсомолец02:23

Капитан российского судна рассказал подробности о задержании СБУ

ТК Звездавчера в 19:52

Капитан российского танкера рассказал подробности о задержании судна

Российская газетавчера в 17:48
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:32, Вашингтон
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В Челябинске ограничили движение тяжеловесного крупногабаритного транспорта. С такой инициативой выступил врио губернатора Алексей Текслер.
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Boeing отказался создавать новую баллистическую ракету

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Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму

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«Локомотив» и ЦСКА устроили «баттл» скороговорок

"Локомотив" и ЦСКА в преддверии очного матча 3-го тура чемпионата России, который состоится 28 июля, выпустили совместный видеоролик.
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Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку

Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
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Политика

Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями

Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
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Общество

Пэрис Хилтон купит курорт на Украине

Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.
Обновлено в 08:56
Интернет

В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
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Происшествия

В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли следователи

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального в Москве пришли сотрудники Следственного комитета России (СКР) и полицейские.
Обновлено в 12:57
Общество

Путин подписал закон о праве работника выбирать зарплатный банк

Владимир Путин подписал закон о праве работника самому выбрать зарплатный банк и о штрафе работодателя за несоблюдение этого права.
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Уточняется, что между туристами из государства в Восточной Азии и россиянкой произошел конфликт в очереди у входа в музей-заповедник.
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Армия и оружие

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Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Минобороны РФ ответило на сообщение МИД Румынии об инциденте на Дунае

Отмечается, что военное ведомство РФ не направляло на Дунай никаких судов для перевозки военной техники в Сербию, а потому все заявления об этом и о якобы задержании поставок в Румынии — "абсолютная ложь".
Обновлено в 12:07
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Ветеран АТО устроил скандал с мешком украинской земли на шоу Скабеевой

Ветеран украинских сил в Донбассе Александр Мединский устроил скандал в программе "60 минут".
Обновлено в 10:01
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Глава НИИ детской онкологии призвала лечиться в России

Как подчеркнула Варфоломеева, уровень развития технологий в России аналогичен западным.
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Происшествия

Причиной жестокого убийства молодой женщины в Раменском стала ревность

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Авто

Kia построила экстремальный Stinger

Британское отделение Kia и технологический центр марки из немецкого Рюссельсхайма построили уникальный трековый Stinger.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Спорт

Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
Обновлено в 09:08
Политика

В США на федеральном уровне возобновляют смертную казнь

В США на федеральном уровне решили вернуть для преступников высшую меру наказания в виде смертной казни.
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Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
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Наука

Создана система опреснения воды на солнечной энергии

Группа ученых из Университета Мельбурна создала уникальную новую систему опреснения воды, которая нагревает и очищает воду, используя для этого солнечную энергию.
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В Европе наступила аномальная жара

25 июля во многих странах Европы температура воздуха достигла рекордных значений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Медузу».В Париже температура в 42 градуса побила рекорд, установленный в 1947 году.
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Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

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В пруд, находящийся во внутреннем дворе дворца МИД, выпустили трех черных лебедей, видимо, для придания большей живости телевизионной картинке.
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