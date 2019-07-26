Политика
Капитан задержанного танкера рассказал об изъятии документовГазета.Ru 01:45
Капитан захваченного СБУ российского танкера Илья Дробязко рассказал, что некоторые документы были изъяты во время досмотра танкера, сообщает RT. По его словам, сотрудники военной прокуратуры Украины пришли на судно в 8 утра.
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с чего всё началось
25 июля СБУ сообщила о задержании в порту Измаил российского танкера. Позже в посольстве России в Киеве сообщили, что моряки были отпущены, но судно останется в порту.RT на русском01:25
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:32, Вашингтон
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Американский авиастроительный концерн Boeing отозвал заявку на участие в тендере ВВС США на создание новой стратегической баллистической ракеты, которая в перспективе должна будет заменить устаревшие Minuteman-III.
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Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
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В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
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В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли следователи
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального в Москве пришли сотрудники Следственного комитета России (СКР) и полицейские.
Обновлено в 12:57
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Путин подписал закон о праве работника выбирать зарплатный банк
Владимир Путин подписал закон о праве работника самому выбрать зарплатный банк и о штрафе работодателя за несоблюдение этого права.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Иностранные туристы избили россиянку в Царском Селе
Уточняется, что между туристами из государства в Восточной Азии и россиянкой произошел конфликт в очереди у входа в музей-заповедник.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Минобороны РФ ответило на сообщение МИД Румынии об инциденте на Дунае
Отмечается, что военное ведомство РФ не направляло на Дунай никаких судов для перевозки военной техники в Сербию, а потому все заявления об этом и о якобы задержании поставок в Румынии — "абсолютная ложь".
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Ветеран АТО устроил скандал с мешком украинской земли на шоу Скабеевой
Ветеран украинских сил в Донбассе Александр Мединский устроил скандал в программе "60 минут".
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Здоровье
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Как подчеркнула Варфоломеева, уровень развития технологий в России аналогичен западным.
Обновлено в 12:46
Авто
Kia построила экстремальный Stinger
Британское отделение Kia и технологический центр марки из немецкого Рюссельсхайма построили уникальный трековый Stinger.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Спорт
Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио
Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
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В США на федеральном уровне решили вернуть для преступников высшую меру наказания в виде смертной казни.
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Финансы
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Наука
Создана система опреснения воды на солнечной энергии
Группа ученых из Университета Мельбурна создала уникальную новую систему опреснения воды, которая нагревает и очищает воду, используя для этого солнечную энергию.
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Общество
В Европе наступила аномальная жара
25 июля во многих странах Европы температура воздуха достигла рекордных значений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Медузу».В Париже температура в 42 градуса побила рекорд, установленный в 1947 году.
Обновлено в 01:03
Гаджеты
BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих
Корпус мобильного телефона сделали из толстого пластика, а разъем питания прикрыли резиновой заглушкой.
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Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
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Политика
Лаврова на встрече БРИКС в Бразилии поджидали черные лебеди
В пруд, находящийся во внутреннем дворе дворца МИД, выпустили трех черных лебедей, видимо, для придания большей живости телевизионной картинке.
Обновлено в 10:45