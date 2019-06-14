Происшествия

Капитан украинского судна ЯМК-0041 выехал на УкраинуRT на русском 17:13

Капитан украинского судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий выехал на Украину.
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с чего всё началось

Суд Севастополя оштрафовал за браконьерство украинского капитана Новицкого и освободил его

Балаклавский районный суд Севастополя вынес приговор обвиняемому в незаконном промысле рыбы у берегов Крымского полуострова капитану украинского судна "ЯМК-0041" Виктору Новицкому, назначив ему наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей.
ТАСС10:32

Подробнее о событии

Оштрафованный в Крыму за браконьерство капитан судна вернулся на Украину

РБК18:36

Капитан украинского судна ЯМК-0041 выехал на Украину

RT на русском17:13

Суд вынес решение по делу капитана судна «Норд» на Украине

Газета.Ru10:21

Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041 Новицкого

РИА Новости10:30

Капитан украинского судна компенсирует ущерб по делу о браконьерстве

Интерфакс10:28

Капитан судна «ЯМК-0041» Новицкий выехал на Украину

ТАСС16:43

Украинского моряка, задержанного за браконьерство в Крыму, отпустили

REGNUM10:12
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:48, Вашингтон
Политика

Зеленский понадеялся на скорое освобождение украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 17:57
Политика

Суд признал Порошенко нарушителем Конституции Украины

Бывшего президента Украины Петра Порошенко признали виновным в нарушении некоторых положений Конституции.
Обновлено в 10:51
Общество

Вулкан у столицы Мексики выбросил столб пепла высотой 5 км

Обновлено в 15:19
Происшествия

Младшего сына экс-хоккеиста Соколова подозревают в убийстве матери

Обновлено в 16:11
Технологии

ФАС потребовала объяснений у «Билайна» и Mail.ru Group

Ранее RSpectr рассказывал о том, что пользователи «Билайна» и сервисов Mail.ru Group столкнулись со сложностями: абоненты оператора, являющиеся пользователями сервисов медиахолдинга, не могут полноценно работать с такими ресурсами, как Mail.ru, «Одноклассники», «ВКонтакте», Delivery Club и т.д. Изображение: Fas.gov.ru.
Обновлено в 09:53
Происшествия

В селе под Пензой начали разгонять селян из-за конфликта с цыганами

Как пишут подписчики в посвященных Пензе сообществах в социальных сетях, селяне вступились за детей, к которым цыгане якобы начали «массово приставать».
Обновлено в 14:37
Общество

Сын Алибасова захотел вывезти отца из России

Обновлено вчера в 22:36
Политика

Госдеп выразил ООН обеспокоенность по поводу визита замгенсека Воронкова в Синьцзян

Администрация США выразила руководству ООН свою обеспокоенность планируемым визитом заместителя генерального секретаря всемирной организации, главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.
Обновлено в 18:26
Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в США

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Общество

Размещенное в день рождения фото Трампа в твиттере высмеяли в Сети

Обновлено в 14:51
Транспорт

На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес

Водянова прокомментировала слова Малышевой о «детях-кретинах»

Обновлено в 16:17
Авто

Новый Suzuki Jimny превратили в (почти) точную копию Гелика

С новыми деталями компактный внедорожник стал миниатюрной копией Mercedes-AMG G 63.
Обновлено в 11:43
Политика

Уволенное Додоном правительство Молдавии ушло в отставку

В свою очередь президент республики Игорь Додон, уволивший ранее команду Филипа, в ходе пятничного брифинга призвал новое правительство незамедлительно приступить к работе для принятия «важных для страны решений».
Обновлено в 14:40
Политика

Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе

Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Экономика

Сбербанк планирует отказаться от традиционных банкоматов

Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания планирует постепенно отказаться от традиционных банкоматов.
Обновлено в 03:41
Авто

АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль

14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Происшествия

В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме

Обновлено в 15:48
Общество

Москвичей предупредили о грозе и граде

По прогнозу синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до 10:00 субботы в Москве ожидается гроза, пройдет ливневой дождь, местами — град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м / с. МЧС просит водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.
Обновлено в 04:45
Энергетика

«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о чрезвычайной ситуации на Украине. Об этом говорится на сайте компании.
Обновлено в 15:57
Единоборства

Нурмагомедов признался, что не любит побеждать

Обновлено в 18:14
Религия

Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?

Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии.
Обновлено в 17:28
Футбол

Сарри согласовал контракт с «Ювентусом»

Итальянский наставник «Челси» Маурицио Сарри в ближайшее время должен возглавить «Ювентус» — специалист согласовал контракт с туринским клубом.
Обновлено в 16:39
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Политика

Медведчук заявил, что украинцы видят в Зеленском Петра Порошенко

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук сделал заявление, что жители Украины видят в главе государства Владимире Зеленском экс-президента страны Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского и персонажа сериала «Слуга народа» Василия Голобородько.
Обновлено в 18:06
Авто

Новая Mazda3 появится на российском рынке в июле

Обновлено в 08:08
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 07:34
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом

Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено в 04:28
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