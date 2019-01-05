Хоккей
Капитан сборной России извинился за свое поведение после матча с США
Капитан сборной России извинился за свое поведение после матча с СШАРИА Новости03:28
Капитан сборной России Клим Костин принес извинения за свое поведение после окончания полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею с командой США, в котором российские хоккеисты потерпели поражение со счетом 1:2. Костин заплакал сразу после окончания встречи.
РИА Новости03:28
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Хочу извиниться за своё поведение после матча с США. Увидел себя со стороны. Я очень хотел выиграть — для страны, для семьи, для партнёров. Из-за разочарования и боли я повёл себя плохо. Прошу прощения у всех спортсменов, болельщиков, поклонников хоккея. Я не должен был так себя вести.
— Клим Костин, российский хоккеистRT на русском 04:24
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