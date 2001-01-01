Капитан сборной Казахстана: хотим преподнести команде России сюрпризЧемпионат 08:30

Полузащитник и капитан сборной Казахстана Исламбек Куат поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой России.

Политика КПРФ проведет сегодня всероссийскую акцию против ухудшения жизни людей Сегодня, 23 марта, КПРФ проводит всероссийскую акцию против ухудшения жизни граждан, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на депутата Государственной думы от коммунистической партии Александра Ющенко.

Политика «Москва слезам не верит»: Порошенко раскритиковал Бойко Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и кандидата в президенты Юрия Бойко за их поездку в Москву, где они провели переговоры с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым.

Происшествия В Кемерове пройдет панихида по погибшим в «Зимней вишне» В Кемерове пройдет панихида по погибшим во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Происшествия Почти 40 человек застряли на канатной дороге в Шерегеше Не менее 38 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше утром в субботу, 23 ноября.

Политика В Крыму назвали шуткой слова Зеленского о возврате полуострова Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.

Происшествия У берегов Норвегии потерял ход круизный лайнер Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.

Спорт Россияне победили в медальном зачете ЧМ по фигурному катанию Сборная России победила в медальном зачете по итогам ЧМ по фигурному катанию в японской Сайтаме.

Политика В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.

Общество В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Происшествия При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека В селе Таскино Красноярского края в результате пожара погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Спорт Кузьмина выиграла пасьют на этапе КМ в Хольменколлене Представительница Словакии Анастасия Кузьмина победила в гонке преследования на 10 км в рамках этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Хольменколлене.

Происшествия В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.

Шоу-бизнес Жасмин купила золотой Bentley Mulsanne за 33,5 млн рублей По Москве Жасмин ездит на элитном авто с «блатными» номерами – 777. Роскошная жизнь певицы то и дело привлекает внимание общественности.

Шоу-бизнес Артур Смольянинов: «Маму принуждали делать аборт» «Все врачи уговаривали, буквально принуждали мать делать аборт, пугая рассказами о невыносимой жизни и муках, доводя ее до истерики и вгоняя в депрессию еще до родов», — признался актер.

Футбол Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол» Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.

Политика В Петербурге коммунисты и дольщики провели митинг на площади Ленина В субботу, 23 марта, на площади Ленина в Петербурге прошёл митинг в защиту социально-экономических прав граждан, организованный КПРФ.

Наука Анестезия помогает заглушить травмирующие воспоминания Препарат, используемый при анестезии, может сделать неприятные воспоминания менее яркими, выяснили испанские учёные.

Армия и оружие Владимир Лазаревич: потери сербской армии в Косово составили 0,7% Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославия с 24 марта по 10 июня 1999 года, приведшие к гибели и ранению тысяч человек, были начаты под предлогом защиты албанского населения автономного края Косово и Метохия от действий сербской армии и полиции.

Здоровье Новые программы для медиков запустили в Боткинской больнице Медицинский симуляционный центр Боткинской больницы внедрил новые программы повышения квалификации для врачей.

Общество В Пскове начнется митинг против строительства «Титан-Полимер» Сегодня, 23 марта, в Пскове на площади Ленина состоится митинг против строительства завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино».