Футбол
Капитан сборной Казахстана: хотим преподнести команде России сюрпризЧемпионат 08:30
Полузащитник и капитан сборной Казахстана Исламбек Куат поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 11:51, Ашберн
Политика
КПРФ проведет сегодня всероссийскую акцию против ухудшения жизни людей
Сегодня, 23 марта, КПРФ проводит всероссийскую акцию против ухудшения жизни граждан, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на депутата Государственной думы от коммунистической партии Александра Ющенко.
Обновлено в 02:11
Политика
«Москва слезам не верит»: Порошенко раскритиковал Бойко
Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и кандидата в президенты Юрия Бойко за их поездку в Москву, где они провели переговоры с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 11:37
Происшествия
В Кемерове пройдет панихида по погибшим в «Зимней вишне»
В Кемерове пройдет панихида по погибшим во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».
Обновлено 21 марта в 08:46
Происшествия
Почти 40 человек застряли на канатной дороге в Шерегеше
Не менее 38 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше утром в субботу, 23 ноября.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Президентский дворец загорелся в столице Судана
Обновлено в 10:35
Политика
В Крыму назвали шуткой слова Зеленского о возврате полуострова
Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.
Обновлено в 04:22
Происшествия
У берегов Норвегии потерял ход круизный лайнер
Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Политика
Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
Обновлено в 03:02
Спорт
Россияне победили в медальном зачете ЧМ по фигурному катанию
Сборная России победила в медальном зачете по итогам ЧМ по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:43
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 12:45
Культура
Танцовщик Полунин станет худруком балетного училища в Севастополе
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
В селе Таскино Красноярского края в результате пожара погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Обновлено в 09:45
Спорт
Кузьмина выиграла пасьют на этапе КМ в Хольменколлене
Представительница Словакии Анастасия Кузьмина победила в гонке преследования на 10 км в рамках этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Хольменколлене.
Обновлено в 10:40
Происшествия
В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой
Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Авто
Porsche Cayenne нового поколения может стать электромобилем
Обновлено в 04:06
Происшествия
Двое мужчин одновременно упали с высоты в Новой Москве
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Жасмин купила золотой Bentley Mulsanne за 33,5 млн рублей
По Москве Жасмин ездит на элитном авто с «блатными» номерами – 777. Роскошная жизнь певицы то и дело привлекает внимание общественности.
Обновлено вчера в 11:17
Общество
Почти четверть россиян курят ежедневно
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Артур Смольянинов: «Маму принуждали делать аборт»
«Все врачи уговаривали, буквально принуждали мать делать аборт, пугая рассказами о невыносимой жизни и муках, доводя ее до истерики и вгоняя в депрессию еще до родов», — признался актер.
Обновлено в 05:30
Футбол
Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»
Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
В Петербурге коммунисты и дольщики провели митинг на площади Ленина
В субботу, 23 марта, на площади Ленина в Петербурге прошёл митинг в защиту социально-экономических прав граждан, организованный КПРФ.
Обновлено в 06:58
Наука
Анестезия помогает заглушить травмирующие воспоминания
Препарат, используемый при анестезии, может сделать неприятные воспоминания менее яркими, выяснили испанские учёные.
Обновлено 21 марта в 10:06
Спорт
Лыжник Большунов занял четвертое место на этапе Кубка мира в Канаде
Обновлено вчера в 17:16
Армия и оружие
Владимир Лазаревич: потери сербской армии в Косово составили 0,7%
Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославия с 24 марта по 10 июня 1999 года, приведшие к гибели и ранению тысяч человек, были начаты под предлогом защиты албанского населения автономного края Косово и Метохия от действий сербской армии и полиции.
Обновлено в 05:00
Здоровье
Новые программы для медиков запустили в Боткинской больнице
Медицинский симуляционный центр Боткинской больницы внедрил новые программы повышения квалификации для врачей.
Обновлено в 10:57
Общество
В Пскове начнется митинг против строительства «Титан-Полимер»
Сегодня, 23 марта, в Пскове на площади Ленина состоится митинг против строительства завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино».
Обновлено в 04:41
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео
В Сети появился видеотизер нового компактного кроссовера Hyundai Styx, его опубликовал производитель.
Обновлено вчера в 19:06