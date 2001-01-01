Футбол

Капитан сборной Казахстана: хотим преподнести команде России сюрпризЧемпионат 08:30

Казахстан — Шотландия
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 21 марта
Стадион «Астана Арена»
Юрий Перцух
6′
Ян Вороговский
10′
Александр Меркель
38′
Бактиер Зайнутдинов
51′
61′
Оливер Макберни
Джонни Расселл
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
68′
70′
Джон Макгинн
Скотт Мактомини
Темирлан Ерланов
Елдос Ахметов
81′
81′
Джеймс Форрест
Марк Макналти
83′
Грэм Шинни
Бактиер Зайнутдинов
Серикжан Мужиков
84′
Гафуржан Суюмбаев
90′+5′
Полузащитник и капитан сборной Казахстана Исламбек Куат поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой России.
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