Футбол
Капитан сборной Казахстана: хотим преподнести команде России сюрпризЧемпионат 08:30
Полузащитник и капитан сборной Казахстана Исламбек Куат поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой России.
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Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Из-за писем и звонков с угрозами взрыва только в Москве и области пришлось эвакуировать более 50 тыс. человек.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей в собственной смерти
Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь, певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги.
Обновлено в 12:26
Политика
МВД оценило число участников митинга КПРФ в Москве
По оценкам МВД, в акции КПРФ на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие около 2,5 тыс. человек.
Обновлено в 11:42
Футбол
Юношеская сборная России по футболу не смогла пробиться на чемпионат Европы
После двух матчей групповой стадии элитного раунда россияне занимают второе место в таблице с двумя очками, лидируют в квартете ирландцы (6). В параллельной встрече они обыграли команду Азербайджана (3:1) и гарантировали себе первую позицию и путевку в финальный раунд чемпионата Европы, который пройдет 14-27 июля в Армении.
Обновлено в 12:15
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Происшествия
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Андрей Чуев признался, что бьет дочь ремнем
«Если в ваших фантазиях после прочтения слов: в комнате висел «Дядюшка ремень» и он пару раз навещал Лизу, вы видите, что я схватил огромный солдатский ремень и лупасил ребенка со всего маху в течение всей ее жизни, простите, но, к сожалению, вы больны», - пишет бывший участник шоу.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
По прозвищу «Джо»: В США вспомнили об испытаниях советской супербомбы
Эксперты США в очередной раз возвращаются к теме испытания Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы.
Обновлено в 09:30
Политика
Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата Крыма
Шоумен и политик Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке на Украине, заявил, что считает условием возврата Крыма под контроль Киева смену власти в Москве.
Обновлено вчера в 19:56
Футбол
Фанаты «Зенита» вывесили баннер с нецензурной критикой клубного канала
Фанаты петербургского футбольного клуба "Зенит" растянули баннер, с использованием нецензурной лексики критикующий клубный канал, по ходу товарищеского матча между "сине-бело-голубыми" и венской "Аустрией".
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
Расчеты «Искандер-М» перебросили из Ивановской области в Подмосковье
Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» ракетной бригады танковой армии ЗВО совершили комбинированный марш из места постоянной дислокации в Ивановской области в Подмосковье.
Обновлено в 06:38
Политика
Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
В ответ Медведчук назвал необходимым сохранить транзит газа через украинскую территорию и для этого нужно создать газотранспортный консорциум с Россией, а сама Украина нуждается в поставках "Газпрома".
Обновлено вчера в 10:55
Космос
В РАН предупредили о сильной магнитной буре 24 марта
Ученые Физического института РАН опубликовали на сайте прогноз, согласно которому 24 марта на Земле с вероятностью 30% пройдет магнитная буря.
Обновлено в 06:52
Культура
Сергей Шнуров в Госдуме предложил «разогнать Минкульт»
Российский рок-музыкант, актер, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на слушаниях в Государственной думе Российской Федерации предложил "разогнать" Министерство культуры.
Обновлено вчера в 06:32
Хоккей
«Нефтяник» и «Сарыарка» второй матч подряд сыграют третий овертайм
Сегодня «Нефтяник» на выезде играет с «Сарыаркой» в 1/4 финала Кубка Петрова. Это шестой матч серии, в которой альметьевцы ведут 3-2.
Обновлено в 11:28
Спорт
Российские фигуристы выиграли медальный зачет ЧМ
Спортсмены из Казахстана и Японии завоевали по одной серебряной награде. Как сообщалось ранее, золотую медаль ЧМ выиграла Алина Загитова.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
Обновлено в 08:50
Наука
Первый тираннозавр Скотти стал самым крупным представителем вида
Специалисты рассказали, что известный тираннозавр Скотти не только самый первый найденный представитель семейства тираннозавридов, но и самый крупный.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Азе Лихитченко сделали «Идеальный ремонт» в ее «мистической» квартире
Сотрудники популярной программы «Идеальный ремонт» наведались в гости к известной телеведущей Азе Лихитченко.
Обновлено в 05:20
Политика
Послы G7 предупредили Киев об угрозе срыва выборов на Украине
Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. В них примут участие 39 кандидатов.
Обновлено в 06:57
Футбол
«Зенит» дома разгромно проиграл «Аустрии» в товарищеском матче
Футболисты петербургского "Зенита" уступили венской "Аустрии" в товарищеском матче.
Обновлено в 13:00
Наука
Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые
Обновлено вчера в 04:45
Хоккей
Кузнецов пропустил тренировку «Вашингтона» из-за болезни
Как сообщает журналист Изабэль Хуршудян в Twitter, российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов не тренируется с командой по причине болезни и может пропустить следующий матч.
Обновлено в 12:07
Футбол
Херард Лопес: «Пике ушел из сборной Испании не ради Каталонии»
Главный тренер сборной Каталонии Херард Лопес уверен, что защитник "Барселоны" Жерар Пике ушел из сборной Испании не из-за каталонской команды.
Обновлено в 11:45