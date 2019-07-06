Происшествия
Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержалиРИА Новости 17:19
Полицейские задержали водителя перевернувшегося в Черном море прогулочного катера и передали его представителям Следственного комитета, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю. В ведомстве уточнили, что это уроженец города Приморско-Ахтарск 1963 года рождения.
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Общество
Глава Amazon развелся с женой, оставив ей 4% акций компании
Как отмечает агентство, завершение бракоразводного процесса станет началом процедуры по передаче Безосом бывшей супруге 19,7 миллиона акций (4%) компании Amazon – крупнейшего в мире интернет-магазина.
Обновлено в 21:30
Наука
Следующие генно-модифицированные дети родятся в России
Ребрикову уже удалось найти несколько обладающих ею супружеских пар, которые понимают стоящий перед ними выбор: или участие в эксперименте, или неизлечимая глухота любого рожденного ими ребенка.
Обновлено в 07:19
Хоккей
Задоров подписал новый контракт с «Колорадо»
Обновлено в 16:05
Происшествия
Возбуждено второе уголовное дело по статье о криминальных авторитетах
«По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России следователем подмосковной полиции в отношении одного из лидеров криминальной среды, известного как Бончо, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ», – приводит ТАСС слова Волк.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Происшествия
В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке
Обновлено в 11:23
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке
Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву
Врачи доставили в Москву для дальнейшего лечения избитую в Ингушетии семилетнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 15:16
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено в 21:34
Происшествия
Суд США отказал в пересмотре дела наркобарона Коротышки
Обновлено 03 июля в 19:10
Армия и оружие
Антонов оценил заявления Пентагона о ядерных испытаниях России
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон не обсуждают спекуляции Пентагона о нарушении Россией моратория на ядерные испытания.
Обновлено в 19:28
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено в 18:06
Общество
Психологи рассказали, как быть счастливым
Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
Обновлено в 20:29
Общество
Роскомнадзор составил протокол в отношении Google
Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении компании Google.
Обновлено в 19:37
Экономика
ЦБ выявил новый способ мошенничества через банкоматы
Новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат выявил Банк России.
Обновлено в 06:20
Политика
Военнослужащим и правоохранителям повысят зарплаты
Документ опубликован на сайте кабмина.С 1 октября 2019 Оклады будут повышены по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
За неделю в ДНР в результате обстрелов погибли семь человек
ИА «Ореанда-Новости» За минувшую неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике в ходе обстрелов со стороны украинских силовиков погибли семь человек, столько же получили ранения.
Обновлено в 10:40
Здоровье
В Инкермане после капремонта открылось отделение паллиативной помощи
В Инкермане после капитального ремонта открылось отделение паллиативной помощи.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
Российские дипломаты в США возложили цветы к памятнику адмиралу Джонсу
Российские дипломаты возложили в пятницу цветы к памятнику адмиралу Джону Полу Джонсу в центре Вашингтона, который отдал несколько лет службе на российском флоте, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:27
Армия и оружие
«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам
Терпение модели закончилось, когда фолловеры стали обсуждать платье, которое Анастасия надела на свадьбу брата своего супруга.
Обновлено в 07:27
Энергетика
«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»
Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда
Обновлено вчера в 23:51
Общество
На Аляске зафиксировали рекордную жару
Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.
Обновлено в 15:04
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45