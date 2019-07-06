Происшествия
Капитан перевернувшегося в Черном море прогулочного судна задержанТАСС 17:26
Полицейские задержали капитана судна, перевернувшегося в Черном море в районе поселка Джубга, сообщили ТАСС в главке МВД по Краснодарскому краю.
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Стали известны личности погибших при опрокидывании катера в Краснодарском крае
Кубанские новости17:37
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Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Энергетика
«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»
Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес
Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам
Терпение модели закончилось, когда фолловеры стали обсуждать платье, которое Анастасия надела на свадьбу брата своего супруга.
Обновлено в 07:27
Политика
В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Общество
Россиянам показали новые плацкартные вагоны без боковых полок
«Федеральная пассажирская компания» - «дочка» Российских железных дорог - представила концепт обновленного плацкартного вагона.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал их развод
Эстрадная исполнительница Лолита Милявская сегодня днем, четвертого июля, неожиданно сообщила подписчикам, что расстается со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым, с которым она прожила в браке двенадцать лет.
Обновлено вчера в 10:18
Общество
Вавилон включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Обновлено в 11:29
Политика
Мэрия Читы предложила КСК для митинга с идущим «изгонять Путина» якутом вместо пл. Ленина
Администрация Читы предложила провести митинг с «шаманом» Александром Габышевым, который идёт пешком в Москву «изгонять Путина», 12, 13 и 14 июля на улице Фадеева напротив театра Забайкальских узоров вместо площади Ленина, ответ администрации имеется в распоряжении редакции.
Обновлено в 08:17
Политика
СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено в 17:05
Авто
Завод HAVAL в Тульской области показал производство
5 июля 2019 года исполнился ровно месяц с момента торжественного запуска первой очереди завода HAVAL в индустриальном парке "Узловая" Тульской области.
Обновлено в 05:30
Общество
Десятки тысяч россиян остались без пенсии из-за стажа
Если же человеку не хватает баллов или стажа, то он останется без пенсии еще на пять лет.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
Мадуро анонсировал новые военные учения в Венесуэле
Обновлено в 17:44
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Обновлено в 02:27
Общество
Минсельхоз намерен контролировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства РФ может получить контроль над сбором, переработкой и продажей дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено 03 июля в 13:53
Происшествия
МВД возбудило второе дело по статье о криминальных «авторитетах»
По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России в отношении одного из лидеров криминальной среды, уроженца Грузии Джумбера Байрамиди (известен как "Бончо") возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьей 210.1 УК РФ, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 16:23
Кино
Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки
Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено вчера в 01:01
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено в 15:55
Общество
Столетняя британка раскрыла секрет своего долголетия
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие
«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
Обновлено в 10:00
Наука
Ученые выяснили, как предотвратить глобальную катастрофу
Швейцарские ученые выяснили, как предотвратить глобальную катастрофу.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено в 18:06
Спорт
Мужская сборная России победила Аргентину в матче Универсиады
Баскетболисты сборной России победили команду Аргентины в матче Универсиады.
Обновлено в 10:24
Общество
Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу
В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия
Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве
Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Гаджеты
Reuters узнал о выплате Apple в адрес Samsung $683 млн неустойки
Компания Samsung получила возмещение в размере около 800 млрд корейских вон ($683 млн) за проданные Apple дисплеи OLED для iPhone, так как производитель смартфонов в США не достиг уровня продаж, о которой договаривались стороны.
Обновлено в 12:53
Общество
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Политика
В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:32