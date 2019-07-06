Капитан катера, который с десятками пассажиров перевернулся в Черном море около поселка Джубга, не имел лицензии на перевозку пассажиров. Об этом сообщил журналистам на брифинге в субботу заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов.

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Капитан затонувшего в Черном море катера не имел лицензии на перевозку пассажиров морским транспортом. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщил замглавы южного транспортного прокурора Валерий Козлов. Водитель судна также не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.

У капитана перевернувшегося в Черном море катера не было лицензии

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