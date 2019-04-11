Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимсяSputnik Эстония вчера в 12:55
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
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Эстония отказалась впустить российский парусник «Седов» из-за крымских курсантов
Московский Комсомолец04:36
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