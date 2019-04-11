Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимсяSputnik Эстония вчера в 12:55
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Эстония отказалась впустить российский парусник «Седов» из-за крымских курсантов
Московский Комсомолец04:36
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:46, Ашберн
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Футбол
Арсенал — Наполи 2:0 (Перерыв)
Тренерские штабы «Наполи» и «Арсенала» огласили стартовые составы игроков, которые выйдут в четвертьфинальном матче Лиги Европы.
Обновлено в 14:29
Общество
ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости
В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
Кокорин пригласил жену на завтрашнее заседание суда
Обновлено в 15:15
Происшествия
В Нижнем Тагиле при хлопке газа на химзаводе пострадал рабочий
В результате пострадал один рабочий, он был госпитализирован с ожогами, сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.
Обновлено в 15:28
Происшествия
Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.
Обновлено в 11:07
Кино
В Москве начались съемки фильма «Доктор Лиза»
В Москве начались съемки художественного фильма об основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке под названием "Доктор Лиза".
Обновлено в 12:16
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено в 09:32
Экономика
Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций
После принятия в США осенью 2017 года закона о возможности «вторичных» санкций российское правительство выпустило несколько постановлений, дающих компаниям и банкам право не раскрывать часть информации.
Обновлено в 08:36
Здоровье
В трети российских больниц зарплаты оказались ниже средних по региону
В 2018 году в трети российских государственных больниц зарплаты оказались ниже средних по региону на несколько тысяч рублей.
Обновлено в 02:27
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В центре Варшавы неизвестный в маске убил прохожего ножом
По информации радиостанции, человек в маске нанёс прохожему несовместимые с жизнью ранения и скрылся с места преступления, бросив нож и сумку.
Обновлено в 14:52
Авто
Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России
Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено в 09:04
Политика
Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении
Законопроект о надежном Рунете прошел второе основное чтение в Госдуме.
Обновлено в 05:41
Игры
«Весь мир против меня»: свежий трейлер RAGE 2 посвящён мотивации героя
В свежем трейлере RAGE 2 разработчики шутера знакомят игроков с видами противников, которые хотят смерти протагониста.
Обновлено в 10:35
Хоккей
Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Политика
Сноуден прокомментировал арест Ассанжа
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден прокомментировал арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Учительница из Новомосковска избила ученика указкой за плохой ответ
На кадры попал инцидент с преподавателем, которая стала бить указкой ученика, потому что тот не смог ответить на вопрос у доски.
Обновлено в 14:12
Энергетика
Кадыров предложил простить долг Чечни за газ на ₽9 млрд
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики об отмене списания долгов населения за газ.
Обновлено в 14:33
Футбол
Месси может сыграть против «Уэски»
Обновлено в 13:32
Авто
Американцы соберут седан Acura TLX PMC вручную рядом с NSX
Модель Acura TLX PMC Edition, чья публичная премьера состоится на автошоу в Нью-Йорке, стала первой в новой ограниченной серии машин с шильдиком PMC.
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
Украинские военные расстреляли журналиста в Донбассе
Обновлено в 12:53
Игры
Хоррор Chernobylite вышел на Kickstarter
Разработчики пытаются собрать деньги на завершение работы над фантастическим хоррором Chernobylite.
Обновлено в 12:46
Политика
Полиэтиленовые пакеты в России предложили запретить
Запретить в России использование полиэтиленовых пакетов предложил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.
Обновлено в 15:05
Происшествия
В Обнинске потушили пожар на нефтехимическом заводе
Пожар на предприятии АО "Обнинскоргсинтез" (Обнинск Калужской области) потушен, пострадавших нет.
Обновлено в 14:36
Авто
Subaru опубликовала фото нового Outback
Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
МИД России пригрозил зеркальным ответом Франции из-за ситуации с RT
МИД России объявил о начале «периода зеркального отношения» из-за действий Франции против российских СМИ.
Обновлено в 11:46
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59