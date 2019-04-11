Политика

Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимсяSputnik Эстония вчера в 12:55

Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
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Барк «Седов», которому Эстония запретила вход в свои воды, взял курс на Гдыню

ТАСС15:35

Захарова призвала власти Эстонии принять, что Крым является частью России

Аргументы и Факты12:07

Захарова: Эстонии следует принять, что Крым — это Россия

Sputnik Эстония11:15

Эстония не пустила к себе парусник «Седов» из-за присутствия на борту крымских курсантов

Росбалт09:35

Названа причина недопуска парусника «Седов» в воды Эстонии

Известия04:35

Парусник «Седов» не пустили в Эстонию из-за крымских курсантов на борту

РИА Новости04:12

Эстония отказалась впустить российский парусник «Седов» из-за крымских курсантов

Московский Комсомолец04:36
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
Культура

Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов

Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Транспорт

В Петербурге к 2032 году запустят 29 новых станций метро

Обновлено в 05:30
Общество

ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости

В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.
Обновлено вчера в 23:02
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши

Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Политика

Госдеп назвал Турции риски из-за покупки С-400

Покупка С-400 у России лишит Турцию возможности получить американские ЗРК Patriot. Это последняя проблема Анкары, по словам Палладино.
Обновлено в 17:13
Политика

Двое российских полицейских попросили политического убежища на Украине

По данным ведомства, в среду, 10 апреля российские полицейские перешли границу в районе пропускного пункта «Гоптовка» (Харьковская область) и попросили убежища.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева: в суде смеялись над пострадавшим Соловчуком

Обновлено в 16:07
Политика

Бывшего советника Обамы обвинили в даче ложных показаний

Бывшего советника экс-президента США Барака Обамы Грегори Крейга обвинили в даче ложных показаний относительно его работы на украинские власти.
Обновлено в 16:02
Кино

Вышел первый трейлер мультфильма «Тайна домашних животных 2»

Студия Illumination опубликовала первый полноценный трейлер второй части мультфильма «Тайна домашних животных».
Обновлено в 06:47
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В Петербурге завели дело на вандала, разбившего стекло в вагоне метро

Обновлено в 16:26
Хоккей

Никита Гусев покинул СКА и в ближайшее время перейдет в «Вегас»

Как стало известно "СЭ", Никита Гусев покинул расположение СКА и в ближайшее время присоединится к "Вегасу", за который сыграет в плей-офф.
Обновлено в 08:37
Политика

Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
Обновлено в 05:53
Происшествия

По делу Арашукова о хищении газа установлено 17 обвиняемых

Следственный комитет РФ установил 17 фигурантов в рамках уголовного дела в отношении отца временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля, обвиняемого по делу о хищении газа на 31 млрд рублей.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес

Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы

Директор Алсу Сергей Фадеев назвал бредом слухи о разводе певицы с мужем — бизнесменом Яном Абрамовым.
Обновлено в 16:23
Происшествия

В сети появилось видео инцидента между Гулиевым и пешеходом

Обновлено в 15:55
Политика

Путин поручил остановить рост тарифов на вывоз мусора

Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич впервые показала комнаты дочерей целиком

Обновлено вчера в 17:03
Гаджеты

Трассировка лучей пришла на GeForce GTX: можете убедиться сами

Список видеокарт, поддерживающих трассировку лучей в реальном времени, пополнили видеокарты GeForce GTX 1660 Ti и GTX 1660, Titan Xp и Titan X (Pascal), GeForce GTX 1080 Ti и GTX 1080, GeForce GTX 1070 Ti и GTX 1070, а также версия GeForce GTX 1060 c 6 Гбайт памяти.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие

Потерянный Японией F-35 может стать ценной находкой для России и Китая

Утонувший в Тихом океане американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II станет очень ценным приобретением для России или Китая, если эти страны смогут его найти.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35

Ранее издание The National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 11:00
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Здоровье

«Лечить не болезнь, а больного»: в МЕДСИ прошел день открытых дверей

9 апреля в честь Всемирного дня здоровья в Клинической больнице МЕДСИ в Боткинском проезде прошел День открытых дверей.
Обновлено в 11:33
Хоккей

Ковальчук получил вызов в сборную России перед чемпионатом мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом хоккеистов, которые будут проходить подготовку к чемпионату мира в Братиславе.
Обновлено в 14:38
Технологии

Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon

Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Авто

Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana

Обновлено в 15:00
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Экономика

Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций

После принятия в США осенью 2017 года закона о возможности «вторичных» санкций российское правительство выпустило несколько постановлений, дающих компаниям и банкам право не раскрывать часть информации.
Обновлено в 08:36
Единоборства

Тайсумов сдал положительную допинг-пробу

Боец UFC Майрбек Тайсумов сдал положительную допинг-пробу.
Обновлено в 17:11
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