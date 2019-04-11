Политика

Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимсяSputnik Эстония вчера в 12:55

Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
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Парусник «Седов» не пустили в Эстонию из-за крымских курсантов на борту

РИА Новости04:12

Эстония не пустила к себе парусник «Седов» из-за присутствия на борту крымских курсантов

Росбалт09:35

Захарова: Эстонии следует принять, что Крым — это Россия

Sputnik Эстония11:15

Парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии из-за курсантов из Крыма на борту

Клопс07:43

Названа причина недопуска парусника «Седов» в воды Эстонии

Известия04:35

Барк «Седов», которому Эстония запретила вход в свои воды, взял курс на Гдыню

ТАСС15:35

Эстония отказалась впустить российский парусник «Седов» из-за крымских курсантов

Московский Комсомолец04:36
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Культура

Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов

Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Путешествия

«Победа» запускает регулярные прямые рейсы из Перми в Анталью

Обновлено в 10:23
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Общество

В Риме отреставрировали Святую лестницу

Обновлено в 15:20
Политика

Washington Post: Россия и Китай перехитрили США

На фоне поляризации в американской политике республиканцы и демократы неожиданно пришли к двухпартийному консенсусу, вооружившись идеей "конкуренции великих держав" с Россией и Китаем как общим базисом, пишет для The Washington Post Вэнс Серчук, исполнительный директор "Глобального института KKR".
Обновлено в 06:04
Общество

Россиянка выиграла фотографический «Оскар»

Высоких оценок удостоилась работа еще одной россиянки, Алены Кочетковой.
Обновлено в 19:25
Наука

Неделя на МКС заставила молодых мышей бегать кругами

Грызуны, доставленные на борт МКС, быстро адаптировались к условиям, но через неделю некоторые из них начали бегать кругами.
Обновлено в 18:12
Финансы

В ЦБ заявили о росте внешнего долга России

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.
Обновлено в 09:28
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Заседание суда по делу Кокорина и Мамаева прервано из-за угрозы взрыва

Обновлено в 06:29
Энергетика

Нефтяники снизят цены на дизельное топливо

Правительство России договорилось с нефтяными компаниями о том, что те вернут цены на летнее дизельное топливо к уровню октября 2018 года.
Обновлено в 11:48
Авто

Volkswagen может купить крупную долю в китайской JAC Motors

Volkswagen AG изучает возможность приобретения крупного пакета акций своего китайского партнера по совместному производству электромобилей JAC Motors, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 07:58
Хоккей

Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»

Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:23
Космос

Первый частный луноход потерпел крушение при посадке

Обновлено в 17:07
Шоу-бизнес

Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
Обновлено в 09:20
Политика

Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России

Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Политика

Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено в 10:16
Политика

В Совфеде отреагировали на резолюцию ПАСЕ

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов прокомментировал резолюцию ПАСЕ, призывающую Москву заплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 16:22
Политика

Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.
Обновлено в 20:05
Политика

В США призвали к пересмотру политики в отношении России

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено в 19:35
Транспорт

Депутаты предлагают изменить скоростной режим

Депутаты предлагают ужесточить ответственность за нарушение скоростного режима.
Обновлено в 06:30
Общество

Аэрофлот провел конференцию по противодействию авиадебоширам

В ходе мероприятия были подняты вопросы ответственности проблемных пассажиров и возмещения ими расходов, которые несут пассажиры и авиакомпании из-за деструктивного поведения на борту самолетов.
Обновлено в 12:31
Наука

Останки людей нового вида нашли на Филиппинах

Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Политика

Ким Чен Ын был переизбран председателем госсовета КНДР

Обновлено в 18:12
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Армия и оружие

Путин заявил о начале завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»

Обновлено в 08:42
Политика

Армия Судана взяла власть в стране

Военные Судана официально объявили об аресте президента страны Омара аль-Башира.
Обновлено в 08:17
Здоровье

В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону

Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Диетолог объяснила трудности с отказом от сладкого

Копытько указала на то, что процесс плавного отказа от сладкого займет около двух месяцев, поскольку привычка закрепляется только спустя 60 дней, и только по истечении этого периода можно говорить о результате.
Обновлено в 11:07
Авто

Госпрограммы в I квартале: продано 30 тысяч машин

Ранее Минпромторг сообщал о планах реализовать в рамках этих инструментов стимулирования спроса 27 тысяч машин.
Обновлено в 08:56
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