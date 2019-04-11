Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимсяSputnik Эстония вчера в 12:55
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
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Эстония отказалась впустить российский парусник «Седов» из-за крымских курсантов
Московский Комсомолец04:36
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Португалия сократила отставание от России в рейтинге ассоциаций УЕФА
Португалия по итогам первых матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы смогла приблизиться к России в рейтинге ассоциаций УЕФА.
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Опубликовано видео нападения футболиста «Спартака» Гулиева на пешехода
В интернете появилось видео момента нападения футболиста московского «Спартака» Аяза Гулиева на пешехода в центре Москвы.
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В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
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Ранее Минпромторг сообщал о планах реализовать в рамках этих инструментов стимулирования спроса 27 тысяч машин.
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Транспорт
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
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«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕ
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Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
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Политика
Ким Чен Ын был переизбран председателем госсовета КНДР
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Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
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Политика
Зеленский повесил трубку в конце перепалки с Порошенко
Украинский лидер Петр Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поспорили в эфире телеканала "1+1".
Обновлено в 17:15
Общество
Команда Кусто призвала выпустить белух и косаток из «китовой тюрьмы»
Команда Жана-Мишеля Кусто сочла возможным освобождение косаток и белух, содержащихся в вольерах в бухте Средняя Приморского края, заявил советник океанолога Чарльз Виник.
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Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter.
Обновлено в 17:07
Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 15:00
Политика
Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру
Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы
Директор Алсу Сергей Фадеев назвал бредом слухи о разводе певицы с мужем — бизнесменом Яном Абрамовым.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате
Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Здоровье
Более 79 000 подписей собрала петиция за доработку порядка реабилитации детей
Более 79 тысяч человек подписали интернет-петицию с требованием провести общественные слушания по проекту нового порядка медицинской реабилитации детей.
Обновлено в 10:55
Политика
Выборы в Израиле: партия «Ликуд» Нетаньяху получает 36 мест в Кнессете
Возглавляемая премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху партия "Ликуд" после подсчета 100% голосов на состоявшихся во вторник парламентских выборах получает 36 мест в 120-местном парламенте.
Обновлено в 17:54
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Месси пропустит несколько дней из-за травмы
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Происшествия
В Ставрополе несколько тысяч человек остались без газа
Около 4100 человек остались без газоснабжения в Ставрополе из-за утечки, говорится в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 16:00
Экономика
В МВФ оценили экономическую ситуацию в России
«Фискальная, монетарная и общая ситуация в России здоровая», — цитирует главу МВФ Кристин Лагард РИА Новости.
Обновлено в 10:49
Экономика
Reuters: Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей»
Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей», сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли и близких к топ-менеджменту кредитной организации.
Обновлено в 11:46
Политика
Макрон: Франция выступит против торговых переговоров с США
Поскольку США не следует положениям Парижского соглашения по климату, Франция выступит против переговоров с США в области торговли, заявил президент республики Эммануэль Макрон 11 апреля в своем Twitter.
Обновлено в 17:36
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
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Общество
Как устроен рынок литературы для саморазвития
Ренат Шагабутдинов, шеф-редактор взрослого направления издательства "Манн, Иванов и Фербер", считает, что одна из главных причин популярности такой литературы заключается в том, что мы перегружены информацией и с каждым годом ее количество только растет.
Обновлено в 05:00