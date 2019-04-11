Политика

Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимсяSputnik Эстония вчера в 12:55

Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Барк «Седов», которому Эстония запретила вход в свои воды, взял курс на Гдыню

ТАСС15:35

Захарова призвала власти Эстонии принять, что Крым является частью России

Аргументы и Факты12:07

Эстония отказалась впустить российский парусник «Седов» из-за крымских курсантов

Московский Комсомолец04:36

Захарова: Эстонии следует принять, что Крым — это Россия

Sputnik Эстония11:15

Названа причина недопуска парусника «Седов» в воды Эстонии

Известия04:35

Парусник «Седов» не пустили в Эстонию из-за крымских курсантов на борту

РИА Новости04:12

Эстония не пустила к себе парусник «Седов» из-за присутствия на борту крымских курсантов

Росбалт09:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 18:46, Ашберн
Футбол

Португалия сократила отставание от России в рейтинге ассоциаций УЕФА

Португалия по итогам первых матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы смогла приблизиться к России в рейтинге ассоциаций УЕФА.
Обновлено в 18:31
Политика

Друг Зеленского объяснил, почему не явился на пресс-конференцию

Обновлено в 10:13
Происшествия

Опубликовано видео нападения футболиста «Спартака» Гулиева на пешехода

В интернете появилось видео момента нападения футболиста московского «Спартака» Аяза Гулиева на пешехода в центре Москвы.
Обновлено в 17:32
Армия и оружие

Новый способ боевого применения артиллерии испытали на Южном Урале

Обновлено в 10:14
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
Авто

Госпрограммы в I квартале: продано 30 тысяч машин

Ранее Минпромторг сообщал о планах реализовать в рамках этих инструментов стимулирования спроса 27 тысяч машин.
Обновлено в 08:56
Транспорт

За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее

В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Футбол

«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕ

Обновлено в 16:53
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Политика

Ким Чен Ын был переизбран председателем госсовета КНДР

Обновлено в 18:12
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва

Обновлено в 06:33
Политика

Зеленский повесил трубку в конце перепалки с Порошенко

Украинский лидер Петр Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поспорили в эфире телеканала "1+1".
Обновлено в 17:15
Общество

Команда Кусто призвала выпустить белух и косаток из «китовой тюрьмы»

Команда Жана-Мишеля Кусто сочла возможным освобождение косаток и белух, содержащихся в вольерах в бухте Средняя Приморского края, заявил советник океанолога Чарльз Виник.
Обновлено в 13:08
Космос

Первый частный луноход потерпел крушение при посадке

Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter.
Обновлено в 17:07
Авто

Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana

Обновлено в 15:00
Политика

Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы

Директор Алсу Сергей Фадеев назвал бредом слухи о разводе певицы с мужем — бизнесменом Яном Абрамовым.
Обновлено в 16:23
Происшествия

Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате

Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Здоровье

Более 79 000 подписей собрала петиция за доработку порядка реабилитации детей

Более 79 тысяч человек подписали интернет-петицию с требованием провести общественные слушания по проекту нового порядка медицинской реабилитации детей.
Обновлено в 10:55
Политика

Выборы в Израиле: партия «Ликуд» Нетаньяху получает 36 мест в Кнессете

Возглавляемая премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху партия "Ликуд" после подсчета 100% голосов на состоявшихся во вторник парламентских выборах получает 36 мест в 120-местном парламенте.
Обновлено в 17:54
Футбол

Месси пропустит несколько дней из-за травмы

Обновлено вчера в 21:15
Происшествия

В Ставрополе несколько тысяч человек остались без газа

Около 4100 человек остались без газоснабжения в Ставрополе из-за утечки, говорится в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 16:00
Экономика

В МВФ оценили экономическую ситуацию в России

«Фискальная, монетарная и общая ситуация в России здоровая», — цитирует главу МВФ Кристин Лагард РИА Новости.
Обновлено в 10:49
Экономика

Reuters: Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей»

Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей», сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли и близких к топ-менеджменту кредитной организации.
Обновлено в 11:46
Игры

В королевскую битву в Battlefield V добавили временный режим на двоих

Обновлено в 16:41
Политика

Макрон: Франция выступит против торговых переговоров с США

Поскольку США не следует положениям Парижского соглашения по климату, Франция выступит против переговоров с США в области торговли, заявил президент республики Эммануэль Макрон 11 апреля в своем Twitter.
Обновлено в 17:36
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши

Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Общество

Как устроен рынок литературы для саморазвития

Ренат Шагабутдинов, шеф-редактор взрослого направления издательства "Манн, Иванов и Фербер", считает, что одна из главных причин популярности такой литературы заключается в том, что мы перегружены информацией и с каждым годом ее количество только растет.
Обновлено в 05:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное