Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимсяSputnik Эстония вчера в 12:55
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
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Эстония отказалась впустить российский парусник «Седов» из-за крымских курсантов
Московский Комсомолец04:36
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Общество
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Кино
Вышел первый трейлер мультфильма «Тайна домашних животных 2»
Студия Illumination опубликовала первый полноценный трейлер второй части мультфильма «Тайна домашних животных».
Обновлено в 06:47
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Наука
Останки людей нового вида нашли на Филиппинах
Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Политика
Манжосову заплатили за рассказ о Зеленском — участник «95 квартала»
Впоследствии появилось СМС-сообщение якобы от имени Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
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Политика
Джулиан Ассанж арестован в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне, сообщает в четверг Скотланд-Ярд.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл решили не сообщать о рождении первенца
Заявление пары обсуждают в Сети Принц Гарри и Меган Маркл выступили с официальным заявлением: пара не хочет спешить и сразу показывать публике своего первенца, который должен появиться на свет уже в следующем месяце.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.
Обновлено в 11:07
Экономика
У каких специалистов сильнее всего растут зарплаты в 2019 году
За первые три месяца 2019 г. зарплаты российских работников в среднем выросли на 3–3,5%, по данным проекта «Банк данных заработных плат» HeadHunter.
Обновлено вчера в 17:50
Футбол
«Зенит» хочет купить полузащитника ЦСКА Влашича
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, арендованный армейцами у "Эвертона" может остаться в России.
Обновлено в 10:28
Политика
Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы с заседания Совбеза ООН
Вице-президент США Майк Пенс попросил посла Венесуэлы покинуть заседание Совбеза ООН, посвященное гуманитарному кризису в стране.
Обновлено вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue
Ким Кардашьян сообщила своим подписчикам в Instagram, что снялась для обложки Vogue.
Обновлено в 05:12
Авто
В России начались продажи кроссоверов Haval H2 и H6 с новым логотипом
Китайская автомобильная компания Haval объявила о старте продаж на российском рынке моделей H2 и H6 с новым логотипом.
Обновлено в 10:58
Футбол
Малуда узнал об увольнении из «Цирюха» из клубного Twitter
Вице-чемпион мира 2006 года Флоран Малуда узнал об увольнении из «Цюриха» из клубного Twitter.
Обновлено в 08:48
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Космос
В Крыму впервые за 40 лет модернизируют один из крупнейших телескопов Европы
Один из крупнейших телескопов Европы, который расположен в Крыму, сейчас ждет мощный апгрейд. Впервые за 40 лет его решили отреставрировать.
Обновлено в 02:21
Политика
МИД потребовал от США освободить россиянку Осипову
Мария Захарова, официальный представитель МИД, призвала Штаты «прекратить правовой произвол». История Богданы Осиповой началась в 2014 году.
Обновлено в 10:41
Музыка
Объявлены номинанты Международного балетного приза Benois de la dansе
Номинанты XXVII Международного балетного приза Benois de la dansе, известного в творческих кругах как балетный "Оскар", объявлены в четверг на пресс-конференции в Государственном академическом Большом театре России (ГАБТ).
Обновлено в 08:23
Происшествия
Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали на Украину
Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали из страны после вызова для дачи показаний.
Обновлено в 09:36
Происшествия
По делу Кокорина и Мамаева успели допросить только одного свидетеля
В четверг, 11 апреля, в Пресненском районном суде началось заседание по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Обновлено в 08:48
Общество
Названы регионы с самыми опасными дорогами
Обновлено в 10:31
Политика
Россия поднимет вопрос об аресте Ассанжа в международных организациях
Россия намерена поднять вопрос об аресте основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа на площадках международных организаций.
Обновлено в 10:59
Авто
Subaru опубликовала фото нового Outback
Компания Subaru представит Outback нового поколения на автосалоне в Нью-Йорке. Премьера намечена на 17 апреля.
Обновлено в 04:42
Экономика
Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций
После принятия в США осенью 2017 года закона о возможности «вторичных» санкций российское правительство выпустило несколько постановлений, дающих компаниям и банкам право не раскрывать часть информации.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как приучает детей к трудолюбию
Шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram свежие видеопосты с участием своих детей Лизы и Гарри.
Обновлено в 06:39
Общество
Минпросвещения предложило не пускать в школу непривитых детей
Минпросвещения предложило запретить детям, не прошедшим обследование на инфекционные заболевания и не привитым, ходить в школу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 10:52