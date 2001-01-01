Футбол
Капитан лондонского «Арсенала» остаётся в изоляции от основыЧемпионат 02:10
Капитан «Арсенала» Лоран Косельни по-прежнему не тренируется с основной командой. Так будет происходить до тех пор, пока защитник не уладит конфликт с лондонским клубом. Такое решение принял главный тренер «канониров» Унаи Эмери.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
Общество
Россияне оценили меры господдержки рождаемости
27% респондентов уверены, что меры по стимулированию рождаемости окажут позитивное влияние на рост рождаемости в стране.
Обновлено в 07:06
Футбол
В расположение «Крыльев Советов» прибыл колумбийский нападающий
Сегодня стало известно, что в расположение команды приехал 19-летний колумбиец Хуан Переа.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне
Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Общество
Госдума приняла в третьем чтении закон о фитнес-центрах
Госдума 24 июля приняла в третьем чтении закон о фитнес-центрах.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Российским БМП и БТР установят новые пушки
Сообщается, что варианты новых пушек для БТР и БМП показали на форуме «Армия-2019».
Обновлено в 05:09
Финансы
Аналитики предрекают скорый обвал рубля
Базовый сценарий определяет курс доллара в 2020 году в 73,8 рубля, евро — 80,3 рубля.
Обновлено в 03:33
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Происшествия
ЛГБТ-активисты попросили СКР проверить на экстремизм движение «Пила»
За много месяцев полиция ничего не сделала, чтобы установить тех, кто стоит за гомофобным сайтом, призывающим к насилию.
Обновлено в 04:19
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома
Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие
Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС
Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
Обновлено в 06:47
Космос
Астероид размером с египетскую пирамиду пролетит рядом с Землей
Астероид размером с пирамиду в Гизе сегодня пролетит рядом с Землей.
Обновлено в 06:21
Футбол
СМИ узнали о желании «Краснодара» купить игрока «Сент-Этьена»
По информации издания, российский клуб предложил за игрока €12–13 млн, а самому футболисту трехлетний контракт с годовым окладом €3 млн, что в три раза больше, чем Кабелля зарабатывает во Франции.
Обновлено в 05:29
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Наука
Найдено потенциальное лекарство от болезни Стивена Хокинга
Обновлено вчера в 07:45
Единоборства
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Максим Дадашев погиб, потому что его тренер остановил бой не вовремя, заявил Sport24 прославленный коллега боксера Костя Цзю.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка
Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Россия и Сирия поддержали план ООН по выводу мирных граждан из Рукбана
Российская и сирийская стороны поддерживают оперативный план ООН, согласно которому на эвакуацию остающихся в лагере Рукбан сирийский граждан уйдет около месяца, сообщил в среду журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Обновлено в 07:13
Футбол
«Оренбург» примет «Зенит» в своем городе
Матч третьего тура российской премьер-лиги между "Оренбургом" и "Зенитом" пройдет в Оренбурге на стадионе "Газовик".
Обновлено в 06:32
Энергетика
«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»
На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:43
Экономика
ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе
В ведомстве пояснили, что единственной целью законопроекта является «конкретизация полномочий правительства на определение случаев и порядка привлечения судов под иностранным флагом для осуществления видов деятельности, перечисленных в п. 1 ст. 4 КТМ, при невозможности по тем или иным причинам выполнения указанных работ судами под российским флагом».
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Володин потребовал от президента Грузии публичных извинений за хамство
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что грузинский президент Саломе Зурабишвили должна принести извинения за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 18:07
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие
В Индии впервые пройдут военно-космические учения
Уточняется, что решение о проведении учений было принято после того, как Индия провела в марте 2019 года успешный запуск противоспутниковой ракеты-перехватчика.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
На Северном флоте проходят испытания две новейшие подводные лодки
В числе боевых единиц, проходящих тестирование, входят атомный подводный ракетный крейсер проекта «Ясень-М» «Казань» (это вторая лодка проекта, спущена на воду в 2017 году), а также стратегический ракетоносец «Князь Владимир» (это четвертый корабль проекта «Борей» и первый, модернизированный до уровня «Борей-А»).
Обновлено в 05:59