Футбол

Капитан лондонского «Арсенала» остаётся в изоляции от основыЧемпионат 02:10

Капитан «Арсенала» Лоран Косельни по-прежнему не тренируется с основной командой. Так будет происходить до тех пор, пока защитник не уладит конфликт с лондонским клубом. Такое решение принял главный тренер «канониров» Унаи Эмери.
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Капитан «Арсенала» Косельни отстранён от тренировок с командой

REGNUM04:26

Эмери – о Косиельни: «Я уважаю его, но пока он не решит конфликт, будет изолирован от «Арсенала»

Бомбардир.ру03:14

Эмери: «Я уважаю решение Косьельни»

Soccer.ru02:55

Капитан лондонского «Арсенала» остаётся в изоляции от основы

Чемпионат02:10

Унаи Эмери - о Косьельни: «Уважаю его решение»

Спорт-Экспресс02:08
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Лоран Косельни
Французский футболист
Французский футболист, центральный защитник и капитан лондонского «Арсенала». Выступал в сборной Франции.
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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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