Футбол
Капитан лондонского «Арсенала» остаётся в изоляции от основыЧемпионат 02:10
Капитан «Арсенала» Лоран Косельни по-прежнему не тренируется с основной командой. Так будет происходить до тех пор, пока защитник не уладит конфликт с лондонским клубом. Такое решение принял главный тренер «канониров» Унаи Эмери.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 05:51, Вашингтон
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Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне
Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
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Загитова сделала подарок премьер-министру Японии
Премьер-министр Японии тепло приветствовал российскую спортсменку и отметил, что следит за тем, как растет собака породы акита-ину по кличке Масару, которую фигуристке в мае 2018 года подарили власти префектуры Акита, сообщает ТАСС.
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Происшествия
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Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
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Энергетика
«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»
На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.
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Происшествия
При пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае погиб ребенок
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Обновлено 22 июля в 19:07
Экономика
Прибыль японской Canon упала во II квартале на 55,6%
По новому прогнозу Canon, выручка уменьшится в 2019 г. на 5,2%, чистая прибыль - на 36,7% (предыдущий прогноз - 20,9%).
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Обновлено в 05:22
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СМИ обвинили Apple в прослушке пользователей
Сообщается, что компания нанимает работников, которые прослушивают голосовые команды и разговоры пользователей Газета El Pais пишет, что компания Apple нанимает сотрудников, которые прослушивают голосовые команды пользователей и их личные разговоры.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Директор «Ленкома» рассказал об улучшении состояния Инны Чуриковой
Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором работает народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил о том, что актриса чувствует себя хорошо.
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Кличко назвал уголовное дело против себя «раздутой чушью»
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал уголовное дело против себя о махинациях с землей, назвав его «раздутой чушью».
Обновлено в 05:28
Политика
Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро
Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Музыка
Гитарист «Кино» ответил группе Metallica
Гитарист и один из основателей легендарной группы "Кино" Юрий Каспарян отреагировал на исполнение Metallica песни "Группа крови".
Обновлено в 05:41
Происшествия
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Телеведущего и актера Леонида Ярмольника обязали выплатить более 400 тысяч рублей в пользу Федеральной службы охраны.
Обновлено в 05:37
Общество
Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМ и Транссиба
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Обновлено в 02:11
Хоккей
Хоккеист Бобровский поддержал Панарина после слов о Путине
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После выделения Redmi в отдельный бренд стало понятно, что одними смартфонами дело не ограничится.
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Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
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Политика
Памфилова рассказала, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК РФ
Митинги за допуск независимых кандидатов к выборам в Московскую городскую думу никак не влияют на принятие решений Центральной избирательной комиссией России, сообщила во вторник глава Центризбиркома России Элла Памфилова.
Обновлено вчера в 09:23
Экономика
Reuters: Nissan уволит более 10 тыс. сотрудников
Обновлено в 01:45
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Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Общество
В ноябре заработает суперсервис по оформлению ДТП за 15 минут
Запуск суперсервиса сократит время на оформление ДТП до 15 минут и, как результат, количество связанных с авариями пробок на дорогах.
Обновлено в 05:09
Политика
Лишившийся поста гендиректора «Рустави-2» Гварамия улетел в Киев
Как отмечает портал espersona. ge, вместе с уволенным гендиректором в Киев отправился и приближенный к Михаилу Саакашвили депутат и бизнесмен Коба Накопия, чей сын до недавнего решения ЕСПЧ был одним из дольщиков телекомпании.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой
Отношения между Москвой и Брюсселем улучшатся, когда Евросоюз накопит "критическую массу политической воли", заявил постоянный представитель России при организации Владимир Чижов в интервью "Парламентской газете".
Обновлено вчера в 23:08
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Единоборства
Погиб в поединке. Боксёр Максим Дадашев умер в США от полученных травм
Российский боксёр Максим Дадашев скончался в США от травм, полученных на ринге в ходе боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщил 23 июля журналистам генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Обновлено вчера в 12:35
Путешествия
Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней
Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 03:18
Футбол
«Нефтчи» не может вылететь на матч с «Арсеналом»
Напомним, что первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между тульским "Арсеналом" и бакинским "Нефтчи" состоится в четверг, 25 июля, в Туле и начнется в 21:00 по бакинскому времени.
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