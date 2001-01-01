Футбол
Капитан лондонского «Арсенала» остаётся в изоляции от основыЧемпионат 02:10
Капитан «Арсенала» Лоран Косельни по-прежнему не тренируется с основной командой. Так будет происходить до тех пор, пока защитник не уладит конфликт с лондонским клубом. Такое решение принял главный тренер «канониров» Унаи Эмери.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 04:18, Вашингтон
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