Бразильский нападающий донецкого «Шахтёра» Тайсон выразил желание покинуть свой нынешний клуб ради перехода в «Рому». Футболист публично попросил руководство «Шахтёра» позволить ему осуществить трансфер.

Капитан донецкого «Шахтёра» публично попросил отпустить его в «Рому»

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