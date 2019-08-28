Футбол
ЧемпионатКапитан донецкого «Шахтёра» публично попросил отпустить его в «Рому»
Бразильский нападающий донецкого «Шахтёра» Тайсон выразил желание покинуть свой нынешний клуб ради перехода в «Рому». Футболист публично попросил руководство «Шахтёра» позволить ему осуществить трансфер.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:21, Вашингтон
Политика
Киевский суд освободил Вышинского из-под стражи
Киевский суд принял решение изменить меру пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому и освободить его из-под стражи под личное обязательство.
Вести.Ru 05:09
Экономика
Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян
Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.
МонаВиста 26 августа в 23:43
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Армия и оружие
Герасимов провел телефонный разговор с главой Военного комитета НАТО
Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич провел телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым.
Известия 06:40
Транспорт
Массовый отъезд автотуристов из Сочи спровоцировал огромные пробки
Массовый отъезд туристов на автомобилях спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе А-147 Джубга–Сочи.
Известия 00:59
Авто
Geely привезет в Россию новый недорогой кроссовер
Китайский концерн Geely планирует до конца 2019 года презентовать на авторынке России новый малогабаритный паркетник Geely Binyue.
Народные новости 00:12
Политика
Коломойский назвал условие избрания Зеленского на второй срок
Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, почему граждане страны могут не избрать на второй срок нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.
ФАН вчера в 23:47
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Проблемы в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в среду днем в России.
ТАСС 06:07
Политика
Путин и Эрдоган показались на Су-57
Президент Турции Реджеп Эрдган вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным осмотрели истребитель Су-57.
Утро.ru вчера в 07:01
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Происшествия
Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела
Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Политика
В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.
РИА Новости 06:44
Общество
Россиян предупредили о заморозках
В некоторых районах Московской области ожидается до минус двух градусов. В Москве также возможны заморозки в ночь на четверг, 29 августа.
Lenta.ru 03:57
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Кино
В Marvel появится первый супергерой-гей
Сюжет фильма «Вечные» повествует о расе сверхлюдей. Они защищают Землю от другой расы, которая вражески настроена против нашей планеты.
ГЛАС.RU вчера в 07:17
Кино
Умерла актриса Людмила Мальцева
Заслуженная артистка РФ, киноактриса Людмила Мальцева умерла во вторник в возрасте 69 лет, сообщил Союз кинематографистов России.
ТАСС вчера в 09:28
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
В Кремле отвергли связь России с делом об убийстве в Берлине
В Кремле отвергли какую-либо причастность России к убийству в Берлине, в котором подозревается гражданин РФ.
Интерфакс 06:42
Технологии
NYT: Telegram выпустит криптовалюту в течение двух месяцев
Компания Telegram собирается выпустить собственную криптовалюту Gram («Грамм») в ближайшие два месяца.
Телеканал RTVI 02:35
Происшествия
В новосибирской воинской части погиб солдат-срочник
В воинской части под Новосибирском погиб солдат-срочник из Тульской области.
Известия 02:58
Гаджеты
Meizu 16s Pro не порадовал автономностью
Meizu 16s Pro получил однокристальную систему Snapdragon 855 Plus, разрешение экрана составит 2232 х 1080 пикселей при диагонали 6,2 дюйма, фронтальная камера будет 20-мегапиксельной, а основная получит 48-мегапиксельный датчик изображения.
iXBT.com 00:05
Космос
«Роскосмос» намерен создать геостационарную систему наблюдения Земли
Как стало известно, "Роскосмос" хочет разработать геостационарную космическую систему радиолокационного наблюдения Земли ГЕОСАР.
Газета.Ru вчера в 18:42
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Политика
Песков рассказал об отношении Кремля к саммиту в «нормандском формате»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к новому саммиту в "нормандском формате", который инициируют Германия и Франция.
Московский Комсомолец 06:43
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости вчера в 08:07