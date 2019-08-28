Футбол
ЧемпионатКапитан донецкого «Шахтёра» публично попросил отпустить его в «Рому»
Бразильский нападающий донецкого «Шахтёра» Тайсон выразил желание покинуть свой нынешний клуб ради перехода в «Рому». Футболист публично попросил руководство «Шахтёра» позволить ему осуществить трансфер.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:58, Вашингтон
Транспорт
Камеры начнут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО с 2020 года
Система автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО полноценно заработает в Москве в 2020 году.
Известия 10:25
Политика
Путин подписал указ о переводе полпредства ДФО во Владивосток
Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе из Хабаровска во Владивосток, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:30
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Политика
Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании
Королева Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента Великобритании с 9-12 сентября по 14 октября.
ТАСС 11:20
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Шоу-бизнес
Поклонники по достоинству оценили юмор младшей дочери Иосифа Пригожина и Валерии
На днях Иосиф Пригожин перед началом нового учебного года посетил Лизу, которая, к слову, живет в Швейцарии, а за недолгое время, проведенное вместе, отец и дочь успели сфотографироваться вместе.
Bimru.ru 10:44
Транспорт
Утверждена стоимость проезда на Московских центральных диаметрах
Минимальная стоимость разовой поездки на Московских центральных диаметрах (МЦД) в центре столицы будет равна стоимости поездки на других видах общественного транспорта по карте «Тройка», то есть 38 рублям по состоянию на 2019 год.
Мослента вчера в 12:21
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru 07:11
Политика
Коломойский призвал снять с России часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил снять с России санкции, введенные «за агрессию в Донбассе».
Известия 03:57
Кино
Вышел трейлер «Прачечной» с Мэрил Стрип и Антонио Бандерасом
Главные роли в фильме исполнили Мэрил Стрип, Гэри Олдман и Антонио Бандерас. Автором сценария выступил Скотт З. Бёрнс.
Культуромания 11:07
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Футбол
«Барселона» может представить Неймара в четверг
"Барселона" представит нападающего французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара в качестве игрока команды 29 августа.
Газета.Ru 11:30
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Происшествия
Экс-главу Минздрава Украины Богатыреву отправили под арест
Суд избрал Богатыревой меры пресечения в виде ареста, но позволил ей выйти под залог в 6 млн гривен Экс-министр здравоохранения будет содержаться под стражей как минимум до 21 октября включительно.
REGNUM 11:24
Происшествия
По делу об обрушении здания в Новосибирске задержаны три человека
Следователи задержали трёх человек в рамках уголовного дела об обрушении стены здания в Новосибирске.
RT на русском 10:27
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании юной волейболистки в Анапе
Пятый канал вчера в 11:22
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Общество
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия 09:14
Экономика
Долги россиян по ЖКХ превысили полтриллиона рублей
По итогам первого квартала 2019 года задолженность россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 564,5 млрд руб. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Минстроя России.
РБК 04:24
Баскетбол
Сборная России разгромила Испанию в последнем матче перед ЧМ
Сборная России провела заключительный матч перед стартующим 31 августа чемпионате мира.
Нева Спорт 09:28
Технологии
Apple уволила сотни человек, которые прослушивали запросы пользователей Siri
Apple уволила несколько сотен сотрудников в Европе, которые работали в программе улучшения работы голосового помощника компании Siri, узнала The Guardian.
Forbes 11:38
Футбол
Андрей Аршавин объяснил, почему «Краснодар» проиграл «Олимпиакосу»
Бывший форвард «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ» прокомментировал домашнее поражение «Краснодара» в ответном матче квалификации раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Петербургский дневник 03:07
Политика
«Укрэнерго» подала в суд на Россию из-за активов в Крыму
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что передает в арбитражный суд требования в споре об утраченных активах в Крыму.
Krym.News 06:28
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: понимаю, как обыграть «Брагу»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния.
Вести.Ru 11:28
Общество
Жителей некоторых районов Подмосковья предупредили о нашествии змей
Специалисты предупредили, что некоторых районах Московской области этим летом зафиксировано настоящее нашествие змей.
Аргументы недели 07:18
Происшествия
На главу ФБК завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»
В отношении директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова возбудили уголовное дело за злостное неисполнение решения суда в виде отказа удалить со своего YouTube-канала неугодный Медведеву материал.
CBS Media 10:31
Происшествия
На Кубани суд оставил посаженного на цепь ребенка с матерью
Напомним, 18 июля в селе Великовечном Белореченского района 46-летний мужчина в сарае посадил на цепь родного сына, а сам с четырехлетним ребенком и беременной женой уехал на роды в перинатальный центр Краснодара.
Российская газета 10:03